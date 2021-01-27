Главное в политике за 27 января

ГЛАВНОЕ

• Массовые обыски устроили силовики в Москве в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил — они нагрянули в квартиры Алексея Навального и его супруги Юлии, в офис ФБК* и студию «Навальный LIVE», к главе московского штаба политика Олегу Степанову, пресс-секретарю Кире Ярмыш, сотруднику ФБК* Георгию Албурову, главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, к пресс-секретарю Юлии Галяминой Николаю Касьяну и по ряду других адресов. Ярмыш и Албурова для следственных действий даже вывезли из спецприемников, где они отбывают административные аресты. Полиция ищет электронные носители, «содержащие призывы неограниченного круга лиц принять участие в несогласованной акции 23 января». «Они просто делают все возможное, чтобы 31-го вышло больше людей», — отмечает экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. На эту дату сторонники Навального анонсировали новую всероссийскую акцию протеста.

• Кроме дела о нарушении карантина, МВД возбудило дела по статьям о намеренном блокировании дорог — их расследуют в Москве, Петербурге, Владивостоке и Ижевске. СК, который накануне сообщил о двух десятках возбужденных уголовных дел по итогам субботних протестов, сегодня уведомил и о расследовании призывов к массовым беспорядкам. В нападении на машину с мигалкой и номерами серии АМР на Цветном бульваре заподозрили известного TikTok блогера Константина Лакеева (Костю Киевского), после задержания СК опубликовал видео с признанием и раскаянием подростка. Гендиректора российского представительства TikTok Сергея Соколова депутаты пригласили на разговор в Госдуму — «вопросы накопились» у комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Предполагаемые отравители Навального могут быть причастны к трем удавшимся убийствам — журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева, пишут в новом расследовании The Insider и Bellingcat. «С одной стороны, расследование может разочаровать публику, ожидавшую сенсаций: громких имен не назвали, жертвы широкому кругу неизвестны. Но в то же время для части российской элиты это расследование может быть куда более тревожным, чем информация о покушении на Алексея Навального. Ведь Никита Исаев — не оппозиционер и не враг режима, а напротив, политик патриотического толка и вполне системный игрок», — отмечает журналист Дмитрий Колезев.

• В ФСБ объяснили установление бесполетной зоны над «дворцом Путина» из расследования Навального — причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ.

• Самым дорогим выставленным на продажу дворцом в России оказался дом Романа Золотова — сына главы Росгвардии. Он хочет выручить за него более 1,6 млдр руб.

ЦЕНЗУРА

• На 1,1 млн руб. оштрафовали радиовещательную организацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и его руководителя за отсутствие маркировки «иноагента» на сайтах «Крым.Реалии» и «Фактограф», которые признаны таковыми. Ранее руководители ведущих правозащитных организаций направили обращение представителям Советы Европы в связи с принятием в России репрессивных законов, в том числе и об иностранных агентах.

ЭПИДЕМИЯ

• В Москве отменили обязательную удаленку и разрешили ночную работу ресторанов и клубов — за последние сутки в городе зафиксировано 1 837 новых случаев заболевания, что стало самым низким показателем с конца сентября.

РОССИЯ И МИР

• Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Вопрос о соглашении президенты России и США обсудили в своем первом в телефонном разговоре. Джо Байден также поднял темы отравления Навального, суверенитета Украины и российских кибератак на американские госучреждения.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.