Навального оставили в СИЗО

Алексей Навальный, заключенный в СИЗО «Матросская тишина» по решению Химкинского суда после задержания в Шереметьево, останется там. Такое решение принял сегодня Московский областной суд, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы защиты политика.

«Вам понятно решение?», — спросил судья у Навального, зачитав свое постановление.

«Мне все было понятно еще до начала заседания суда. Спасибо», — ответил оппозиционер.

В заключительном слове, до вынесения решения суда, Навальный выразил поддержку всем, кто подвергся преследованиям «просто за то, что они являются честными людьми» и поблагодарил тех, кто выходит на улицы с протестом.



Навального задержали в Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления «Новичком» в Томске. На следующий день Химкинский суд продлил срок задержания на 30 суток. ФСИН требует изменить Навальному условный срок на реальный, так как он неоднократно нарушал условия испытательного срока по «делу Ив Роше». Этот вопрос 2 февраля рассмотрит Симоновский районный суд Москвы.

23 января по всей стране прошли акции протеста сторонников политика. Задержаны, по данным «ОВД-Инфо», были более четырех тысяч человек. Возбуждены как уголовные, так и административные дела, по которым фигуранты оштрафованы, арестованы или отправлены в СИЗО. Кроме прочих возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста в Москве. Подозреваемыми по нему стали брат политика Олег Навальный, Любовь Соболь, лидер «Альянса Врачей» Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина и координатор московского штаба Навального Олег Степанов. 27 января в Москве у сторонников Навального прошли массовые обыски. В отношении менеджера сети штабов Навального Леонида Волкова завели уголовное дело о привлечении несовершеннолетних к несогласованным акциям.

На 31 января оппозиция запланировала новые протесты.