Главное в политике за 21 января

ГЛАВНОЕ

• Неожиданно для многих одной из главных площадок для поддержки Алексея Навального и призывов к участию в акциях в его поддержку стала популярная у подростков социальная сеть TikTok — хэштэги, посвященные политику набрали уже более 200 млн просмотров. Роскомнадзор сначала предупредил TikTok, а также «ВКонтакте» о необходимости удалить информацию, «вовлекающую несовершеннолетних в противоправные действия», а затем сообщил, что оштрафует TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube на суммы до 4 млн руб. Генпрокуратура в свою очередь потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в акциях в поддержку Навального. Вузы в разных регионах грозят студентам отчислениями за участие в протестах, а в школьных родительских чатах призывают не отпускать детей на несогласованные акции. При этом власти отказываются согласовать даже одиночные пикеты.

• Борются силовики не только в виртуальном пространстве — помимо стандартного обхода активистов, политиков и журналистов для «предостережения» и «профилактических бесед» полиция приступила к задержаниям и даже высылке из страны. Так, за призывы к участию в акции протеста задержали Любовь Соболь, а юристу ФБК* Владлену Лосю (гражданину Белоруссии) предписали покинуть Россию до 25 января с запретом возвращаться до конца ноября 2023 года. Уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам 23 января из-за публикации в одной из соцсетей возбудили в Татарстане.

• «На примере апробированных политтехнологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключить возможности аналогичного раскачивания ситуации и в нашей стране», — заявил первый замглавы МВД Александр Горовой. Он отметил, что ответственность грозит всем, кто распространяет призывы участвовать в протестах еще до проведения самих акций. Первый штраф уже получила координатор штаба Навального в Омске Ольга Картавцева. Между тем Леонид Волков, руководитель сети штабов, обещает, что задержанным на акции 23 января будет оказана как юридическая, так и финансовая помощь: «Мы компенсируем все штрафы, если вам их выпишут».

• К поддержке Навального присоединяются спортсмены. «Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого. Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе», — сказал о Навальном бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов. Фото политика с хэштэгом #свободунавальному в Instagram опубликовал хоккеист Артемий Панарин.

• «Срочно» освободить Навального призвала канцлер Германии Ангела Меркель. При этом она отметила, что не меняет позиции по «Северному потоку – 2», который нужно достроить, а также готова к сотрудничеству с Россией в «гуманитарной области».

ПОЛИТИКА

• 45% голосов по спискам при явке в 45% — такой «оптимальный» результат для «Единой России» на выборах в Госдуму озвучил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов. На выборах-2016 единороссы набрали по спискам 54,2% голосов, явка составила 47,9%.

СУД

• К 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима приговорил суд рядового Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года в войсковой части убил восемь человек. Срочник называл причиной произошедшего угрозу изнасилования.

ЭПИДЕМИЯ

• В Москве возобновляется работа музеев, библиотек, колледжей и спортшкол. Подробнее о карантинных послаблениях — здесь.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.