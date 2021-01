«Сегодня День Америки. Сегодня день демократии. День истории и надежды, — сказал в своей инаугурационной речи Джо Байден. — Америка была испытана горнилом веков, и она устояла. Сегодня мы празднуем триумф не кандидата, а дела. Дела демократии. Демократия восторжествовала».

Перед этим Байден прочитал клятву, положив руку на Библию, которая хранится в его семье с 1893 года. На ней же он присягал во время церемонии вступления в должность вице-президента в 2009 и 2013 годах. Эта же Библия использовалась каждый раз, когда он приносил присягу в качестве сенатора от штата Делавэр, отмечает Би-би-си.

#BREAKING Biden sworn in as 46th US president pic.twitter.com/p8HWLVjQZO

Выступая, Байден призывал к большему взаимному уважению в обществе. Он отметил, что единство необходимо для сохранения величия страны. «Мы должны встретить этот момент как Соединенные Штаты Америки», — добавил он, делая ударение на слове «соединенные».

President Biden calls for unity in his inaugural address, saying "my whole soul is in this" pic.twitter.com/dMvYFUZfBX