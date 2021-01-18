Главное в политике за 18 января

ГЛАВНОЕ

• О подготовке акций протеста по всей России объявила сеть штабов Алексея Навального после того, как политика суд арестовал на 30 суток. Отправить его под стражу до рассмотрения вопроса о замене наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше» попросила ФСИН. Судили оппозиционера прямо в здании химкинского отдела полиции, куда его доставили накануне из Шереметьево после возвращения из Германии. Процесс Навальный назвал беззаконием, а также призвал сторонников не бояться выходить на улицы: «Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы и сами отлично знаете: выхода людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать».

• Освобождения Навального потребовали в США, Канаде и странах Европы. Страны Балтии призвали ЕС ввести новые санкции из-за задержания оппозиционера. «Это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — заявил на это глава МИД Сергей Лавров.

• Amnesty International признала Навального узником совести, а ПЦ «Мемориал»* — политзаключенным. «В результате собственной паники, трусости и бездарности Кремль получил политзаключенного мирового калибра», — констатирует политолог Сергей Медведев. С ним соглашается политолог Иван Преображенский: «Власти старательно закрепляют за Алексеем Навальным статус «нежелательного лица номер один». Но в памяти остается последнее и «нежелательность» со временем может отвалиться, а номер — останется».

• На преследование Навального отреагировал и рубль — российская валюта на Московской бирже уже утром в понедельник упала к бивалютной корзине. «Конечно к немедленному обрушению рубля это привести не может, так как механизм воздействия — санкции — является медленным и с неясным исходом, — отмечает финансист Сергей Романчук. — Такое демонстративное устранение политического конкурента создает долгосрочные геополитические риски. Нормальное функционирование государства и экономики становится невозможным». Бизнесмен Евгений Савостьянов уверен, что все последние решения президента в плане Навального наносят колоссальный ущерб России: «Изоляция страны от технологий, инвестиций, нормальных открытых отношений с продвинутыми странами — за все это будут расплачиваться наши дети и внуки, и правнуки».

• К шести годам колонии суд приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о брошенной в офис «Единой России» дымовой шашки. Обвинение строилось на показаниях двух засекреченных свидетелей, один из которых умер. При этом другие обвиняемые на суде отрицали участие Мифтахова в акции.

ЭПИДЕМИЯ

• Новые вакцины от коронавируса для россиян будут доступны весной — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» с марта, а с апреля — вакцина Центра имени Чумакова РАН, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего в 2021 году планируется провакцинировать от коронавируса 60% населения страны.

• «Антиковидные паспорта» раздадут жителям Башкирии, которые перенесли COVID-19 и имеют антитела, а также тем кто поставил прививку. По документу можно будет получить скидки и преференции в магазинах, учреждениях, а также рассчитывать на снятие карантинных ограничений.

В МИРЕ

• Минск лишили права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года из-за сложной политической обстановки в стране и невозможности обеспечить безопасность участников и гостей турнира.

• Решение навсегда забанить Дональда Трампа для директора Twitter было непростым — о том, как оно принималось, рассказали журналисты The New York Times.

* «Мемориал» — внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.