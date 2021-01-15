Главное в политике за 15 января

ГЛАВНОЕ

• Перед возвращением Алексея Навального его не только запугивают уголовным преследованием, но и берут в заложники его соратников — в Москве по обвинению в экстремизме задержали видеооператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского. Его обвинили из-за твита о самоубийстве журналистки Ирины Славиной. Следствие просит суд отправить Зеленского в СИЗО.

• Встречать Навального в аэропорту 17 января собираются и сторонники Захара Прилепина, члены его партии «За правду», а также активисты движения SERB. Представитель последнего в 2017 году плеснул Навальному в лицо жидкостью на основе зеленки, которая сожгла политику глаз. Политолог Аббас Галлямов уверен, что созывом провокаторов Кремль в очередной раз демонстрирует, что без поддержки последних ничего с оппозицией поделать не может: «Интеллектуальная игра проиграна, остается действовать с помощью грубой силы».

• Между тем во Внуково заявили, что на территории аэропорта проведении массовых мероприятий запрещено, а следовательно организация деятельности СМИ не проводится.

• «У власти куда больше возможностей для ареста Навального, чем раньше. Но Навального легче арестовать, чем потом при необходимости выпустить, — отмечает политолог Алексей Макаркин. — А будучи в заключении, он окажется вне критики в оппозиционной субкультуре — любые попытки подчеркнуть разногласия с заключенным будут выглядеть крайне неэтично».

• «Арест Навального, ведь, это не вопрос справедливого или несправедливого отношения к оппозиционеру, а это вопрос, на что ФСБ и Кремль имеют мандат в отношении каждого из нас. — считает политолог Татьяна Становая. — Поэтому это может иметь очень серьезные, может быть не сразу очевидные последствия для общества и элиты с точки зрения отношения к власти в целом и ее политике».

• «Под Москвою и под Минском / Суетится ПВО / Пациент летит берлинский / Ждут приказа сбить его», — посвящает Навальному стихи поэт Всеволод Емелин.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Отказали в президентских грантах «Мемориалу» и «Левада-центру», признанным иностранными агентами. Зато почти 38 млн руб. получил фонд, основанный Светланой Медведевой, супругой Дмитрия Медведева.

• Отдельным людям гранты не нужны — компания Rolls-Royce поставила абсолютный рекорд продаж своих авто в России с момента поставки первой машины в 1910 году. Цены на автомобили модели Cullinan, которую в компании называют «ключевым драйвером роста», начинаются от 25 млн руб.

БЕЛОРУССИЯ

• «Применяй оружие нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание <…> Прямо в лоб, после чего он уже никогда не вернется в то состояние, в котором он находился. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога», — эти слова, как утверждается, принадлежат замглавы МВД Белоруссии Николаю Карпенкову. Аудиозапись его выступления перед силовиками опубликовали сегодня. Оппозиция теперь настаивает на создании международного уголовного трибунала, чтобы признать режим Лукашенко террористическим.

• Писатель Саша Филипенко продолжает писать президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю: «Я понимаю, что в Минске, где вот уже более четырех месяцев разворачивается гражданский конфликт, вы занимались важным делом, организуя турнир, который будет легитимировать власть диктатора, но, быть может, вместе с этим у вас нашлось время посетить двор, где в то время, когда вы фотографировались с человеком, причастным к убийству Романа Бондаренко, людей задерживали за то, что они пьют чай?»

РОССИЯ И МИР

• Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу. Ранее из него вышли США, обвинив Москву в нарушении соглашения.

ЭПИДЕМИЯ

• Российские школы возобновят очные занятия с понедельника, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. А министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил, что привившиеся от коронавируса должны продолжать носить маски — накануне освободить от этой обязанности тех, кто поставил прививку решил глава Сахалина Валерий Лимаренко.