Мифтахова приговорили к 6 годам колонии общего режима

Головинский суд Москвы признал виновными в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, активистов Елену Горбань и Андрея Ейкина. Мифтахова суд приговорил к шести годам колонии общего режима. Елене Горбань назначили четыре года условно с испытательным сроком на тот же период, а Андрею Ейкину — два года условно с испытательным сроком три года, передает «Медиазона».

По версии следствия, Азат Мифтахов был среди тех, кто 30 января 2018 года разбил окно офиса «Единой России» и кинул туда дымовую шашку. Его арестовали в феврале 2019 года. «Мемориал»* ранее признал Мифтахова политзаключенным. В его защиту выступало в том числе и Американское математическое сообщество.

Адвокат молодого человека отмечала, что обвинение строится на показаниях двух засекреченных свидетелей, один из которых умер. При этом Ейкин и Горбань отрицали участие Мифтахова в поджоге.

«Новая газета» пишет, что сегодня у здания суда полиция задержала участницу Pussy Riot Риту Флорес, автора telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, активиста Марата Вахитова, а также Никиту Зайцева — помощника бывшего депутата Мосгордумы Шереметьева. Всего поддержать обвиняемых к суду пришли порядка 250 человек.

*«Мемориал» — внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.