Главное в политике за 14 января

ГЛАВНОЕ

• В регионах России не хватает отечественной вакцины от коронавируса, а применять иностранную запрещено. В Росздравнадзоре заявили, что частники не могут использовать вакцину Pfizer до ее регистрации в стране. Между тем, по данным фонда «Петербургская политика», пока российская вакцина для широкого круга недоступна в 50 регионах, а в большинстве остальных доступ ограничен. «Вакцин нет, а когда будут — неизвестно», — цитирует пермский политолог Виталий Ковин усредненный ответ сотрудников местных поликлиник. Осенью не справлялись с наплывом заразившихся, теперь с наплывом желающих не заразиться, констатирует он.

• Власти утверждают, что в гражданский оборот в России выпущено свыше 1,6 млн доз «Спутника V», а руководитель института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производство российской вакцины достигло 3,5 млн доз в месяц.

• Жителям Сахалина, поставившим прививку от коронавируса, выдадут специальные бейджи и разрешат не носить маски в общественных местах, заявил глава региона Валерий Лимаренко. При этом, врачи ранее говорили, что вакцинация не означает, что человек не может быть переносчиков вируса, а глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что шанс заразиться есть и у привитых. Так что масочный режим до конца эпидемии нужно соблюдать и вакцинированным, говорил директор Иркутского противочумного НИИ Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов. Кроме того, наблюдатели предсказывают массовую подделку бейджей-пропусков, а пользователи соцсетей уже сравнили их с желтыми звездами, которые нацисты заставляли носить евреев.

РЕПРЕССИИ

• ФСИН будет встречать Алексея Навального — в ведомстве заявили о намерении задержать политика еще до решения суда о возможной замене ему условного срока на реальный. Оппозиционера, который собирается вернуться в Россию 17 января, объявили в розыск. «Власти хотят снять с себя всяческую ответственность за арест Навального. Они хотят, чтобы все выглядело как собственное решение оппозиционера. Его, дескать, предупредили, что арестуют, а он все равно едет, — пишет политолог Аббас Галлямов. — Ну или это такая робкая надежда: может быть он все-таки передумает и не приедет?»

• Между тем Следственный комитет отказал в проведении проверки в отношении сотрудников ФСБ, которые, по данным Навального и журналистов-расследователей, причастны к отравлению оппозиционера.

• «Жучок» для прослушки и отслеживания перемещения силовики установили в телефон Ольги Ключниковой, главы предвыборного штаба Любови Соболь. «Установка незаконной прослушки — это уголовное дело, — замечает директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. — У силовиков полный набор ОПГ: отравления, пытки, избиения, незаконное преследование и жучки. Это подходит бандитам, но точно не сотрудникам спецслужб. При этом уголовное дело заводится против Соболь, а Навального объявляют в федеральный розыск и всеми силами пытаются затруднить его возвращение в Россию».

• Вполне официально власти расширяют мониторинг активности оппозиции в соцсетях — анализироваться будут сообщения об «электоральных процессах», политических партиях и несистемной оппозиции, а также реакция граждан на события в стране.

В МИРЕ

• ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России по Крыму и продолжит ее рассматривать — жалоба признана приемлемой в части исчезновений граждан, арестов, незаконности функционирования судов по российскому праву, подавления нероссийских школ и СМИ, отъема собственности и дискриминации крымских татар. Решение суда является знаковым и определяет дальнейшее направление хода этого разбирательства, пишет юрист Николай Полозов, подробнее разбирая документ ЕСПЧ.

• Палата представителей Конгресса США вторично объявила импичмент действующему президенту Дональду Трампу — если решение подтвердит и Сенат, пусть даже после инаугурации Джо Байдена, Трамп не сможет вновь баллотироваться в президенты в 2024 году, как он о том заявлял.