Трампу объявили импичмент

232 члена Палаты представителей Конгресса США проголосовали за повторный импичмент действующему президенту Дональду Трампу, передает Reuters. Трампу осталось быть президентом ровно неделю. За отстранение Трампа от должности проголосовали 222 демократа и 10 республиканцев (195 республиканцев —против ). Трампа обвинили в подстрекательстве к восстанию после событий 6 января , когда его сторонники штурмом взяли здание Капитолия, когда там шло совместное заседание обеих палат парламента, которые утверждали решения коллегий выборщиков штатов об избрании новым президентом сенатора от штата Делавер Джо Байдена (NT вел прямой репортаж о событиях на своем Youtube канале). Инагурация Байдена состоится уже на следующей неделе, 20 января.

«Президент Соединенных Штатов спровоцировал это вооруженное восстание против нашей страны, — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси перед голосованием. — Он должен уйти. Он представляет собой явную и реальную опасность для нации, которую мы все любим».

Ни один президент США никогда не был отстранен от должности в порядке импичмента. Трое — Трамп в 2019 году, Билл Клинтон в 1998 году и Эндрю Джонсон в 1868 году — ранее подверглись импичменту Палаты представителей, но были оправданы Сенатом.

Согласно Конституции США, после того как нижняя палата Конгресса объявила президенту импичмент, вопрос передается на рассмотрение верхней палаты, Сената. Для осуждения Трампа требуется две трети голосов палаты, а это означает, что по крайней мере 17 республиканцев должны будут присоединиться к демократам.

Reuters отмечает, что пока еще лидер сенатского большинства , республиканец Митч МасКонел отказался досрочно собрать сенаторов на заседание: согласно расписанию, первое заседание Сената назначено на 19 января, то есть за день до инаугурации Джо Байдена. Но процесс продолжится в Сенате даже после того, как Трамп покинет свой пост. Так как если суд Сената признает Трампа виновным, он навсегда потеряет право избираться в какой-либо публичный офис и, следовательно, не сможет вновь баллотироваться в президенты в 2024 году, как он о том заявлял.

Первый раз Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа в декабре 2019 года, обвинив его в злоупотреблении властью и воспрепятствовании Конгрессу. Причиной стал телефонный разговор Трампа с украинский президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп настаивал, чтобы Украина провела расследование в отношении сына оппонента Трампа, Хантера Байдена. Но Сенат в феврале 2020 года проголосовал за сохранение Трампа у власти.

Нынешнее обвинение Трампа значительно серьезнее: демократы утвержадают, что выступая перед своими сторонниками 6 января — тогда в столицу США съехалось более 70 тыс трампистов со всей страны — Трамп своей речью и спровоцировал беспорядки в Капитолии. Тогда Трамп вновь завил, что одержал убедительную победу на президентских выборах, что победу у него и его сторонников украли, и призвал толпу маршировать к Капитолию, "остановить воровство", "продемонстрировать силу", сказав: " Я буду с вами" (Трамп наблюдал за событиями по телевизору). Накануне Трамп пытался надавить на своего вице-президента Майкла Пенса, который одновременно является президентом Сената, с тем, чтобы Пенс объявил, что на выборах победил Трамп, а не Байден." У тебя есть шанс войти в историю либо патриотом, либо пусси",— так дословно цитирует разговор газета The New York Times. Пенс отказался подчиниться своему начальнику. Напомним, что за Джо Байдена проголосовали 81 млн 283 тыс американцев и он получил 306 голосов выборщиков, тогда как за Трампа было подано 74 млн 223 тыс бюллетеней и он получил 232 голоса выборщиков. Трамп отказался признать поражение. Юристы Трампа подали 60 исков, оспаривая результаты выборов в разных штатах, в 59 им было отказано. Дважды отказал Трампу и Верховный суд США.