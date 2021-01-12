Главное в политике за 12 января

ГЛАВНОЕ

• Отправить за решетку Алексея Навального потребовала ФСИН — служба обратилась в суд с иском о замене политику условного срока, который ему был назначен по делу «Ив Роше», на реальный. Угрозу такого иска ФСИН озвучивала еще в конце прошлого года, заявив, что Навальный выздоровел после отравления и обязан явиться в инспекцию 29 декабря в 9 утра. «Путин так взбешен тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный, — пишет оппозиционер. — Хочу обратить внимание, что ФСИН требует посадить меня по делу, которое я выиграл в ЕСПЧ. Суд решил, что дело настолько сфабриковано, что там вообще нет состава преступления».

• «В путинской России правосудие уже не накренено, а перевернуто», — отмечает глава юридической службы ФБК Вячеслав Гимади. По его словам, судья Окунева, которая будет рассматривать иск ФСИН, недавно отпустила домой вместо СИЗО полицейского, в пьяном виде стрелявшего в отказавшую ему несовершеннолетнюю девушку.

• 30 декабря против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере из за пожертвований ФБК.

• Бизнесмен Евгений Чичваркин уверен, что власти очень не хотят, чтобы Навальный возвращался в Россию и «дальше раскачивал лодку»: «Пугают, чтобы не приезжал. Я уверен, что его арестуют, если будет принято сейчас решение, что он должен получить реальный срок».

• Политик Евгений Ройзман считает, что Навальный все-таки вернется в Россию: «Если Навальный, чудом выжив после покушения, примет решение не возвращаться в Россию, я пойму его, и никогда не осужу даже в мыслях. Но я уверен, что он вернется».

• Мосгорсуд изменил приговор только двум фигурантам дела «Нового величия», всего на три месяца сократив сроки заключения для Руслана Костыленкова и Петра Карамзина. Остальным осужденным приговор оставлен в силе.

• Роскомнадзор составил первые восемь протоколов за неисполнение СМИ, признанными иностранными агентами, требований закона о маркировке распространяемой ими информации.

• Немедленно отозвать из Госдумы «позорный» законопроект о просветительской деятельности потребовали более 40 ученых и популяризаторов науки, среди которых Михаил Гельфанд, Борис Штерн, Александр Эткинд. Они подписали декларацию, где заявили об отказе исполнять требования закона в случае его принятия.

ЭПИДЕМИЯ

• В этом году вакцина от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech в Россию не поступит — изготовитель распространяет ее только на основе государственных соглашений, которых не Москва не подписывала и не обсуждала. Поставка через частные клиники пока невозможна.

• Россия до 1 февраля продлила приостановку авиасообщения с Великобританией, где был обнаружен новый, более заразный, тип коронавируса.

США

• Отказались от сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом Deutsche Bank AG и Signature Bank. «Фактически это предупреждение республиканцам, что Трамп слишком токсичен, и дальнейшая идентификация с ним может ударить по партийному бюджету», — отмечает политолог Алексей Макаркин.

• После беспорядков в Вашингтоне Twitter заблокировал более 70 тыс. аккаунтов сторонников Трампа за распространение теории заговора QAnon. На фоне блокировки самого Трампа в различных соцсетях самым скачиваемым в США приложением стал мессенджер Telegram.

• Трамп утвердил введение в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации перед инаугурацией Джо Байдена. Ранее ФБР предупредило о подготовке ультраправыми активистами вооруженных акций протеста как в Вашингтоне, так и в столицах штатов.