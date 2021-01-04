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#Мир

Суд отказался выдать Джулиана Ассанжа США

04.01.2021

Суд в Лондоне отказался экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Основная причина такого решения — состояние его психического здоровья, передает Би-би-си.

Суд пришел к выводу, что риск самоубийства Ассанжа слишком велик. И нахождение в американской тюрьме сейчас, когда представители разведки относятся к нему враждебно, может усугубить это состояние. 

The Guardian пишет, что, как ожидается, на это постановление будет подана апелляция. Би-би-си отмечает, что сегодняшнее решение суда не означает, что вина Ассанжа не доказана, так как в обязанности лондонского суда не входил этот вопрос. Если экстрадиция все-таки состоится, виновен Ассанж или невиновен в инкриминируемых ему преступлениях, будет решать суд в США.

Джулиан Ассанж получил широкую известность в 2010 году, когда WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы Госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане. Он был арестован 11 апреля 2019 года в Лондоне, после того как Эквадор лишил его политического убежища – в посольстве страны он укрывалшся с августа 2012 года.

В США Ассанжа обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации. За вменяемые преступления ему может грозить 175 лет тюрьмы.


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