Главное в политике за 29 декабря

ГЛАВНОЕ

• Волна репрессий докатилась до организаций, помогающих жертвам домашнего насилия — Минюст признал иностранным агентом Центр «Насилию.нет», который активно продвигал закон о домашнем насилии. В Москве полиция задержала правозащитницу Ванессу Коган, которая также кроме прочего занимается защитой жертв домашнего насилия в ЕСПЧ. Ранее у нее аннулировали вид на жительство в России. 28 декабря СМИ-иноагентом среди первых физлиц признали фемактивистку Дарью Апахончич.

• Чуть более года назад Минюст, отвечая на запрос ЕСПЧ, счел проблему домашнего насилия преувеличенной, а женщин обвинил в попытке подорвать правовые механизмы. В Европейский суд между тем из России поступают десятки жалоб на домашнее насилие.

• Закон против домашнего насилия есть в 156 странах мира, но не в России, отмечает правозащитница Алена Попова: «Наш текущий режим всеми силами старается сохранить «традиционные семейные ценности». Подавляющее число депутатов Госдумы считают, что государство не должно заниматься «семейными ссорами». Поэтому с домашним насилием наше государство никак не борется. Полиция часто действуют по уже ставшей классической схеме: «Вы не волнуйтесь, убьет, мы труп приедем, опишем».

• «Защищать права женщин в современной России равнозначно занятию политикой, — пишет политолог Иван Преображенский. — Патриархальный режим считает, что защита прав женщин подрывает его монополию на власть и насилие».

• Продолжают российские власти и наступление на интернет — правительство внесло в Госдуму законопроект об административных штрафах до 1 млн руб. за нарушение правил использования иностранных спутниковых сетей связи. Самые известные из них — британская OneWeb и Starlink американской компании SpaceX. Против развертывания в России наземных станций, необходимых для работы OneWeb, ранее выступила ФСБ. На российский аналог системы «Роскосмос» запросил у правительства 1,5 трлн руб. Частных инвесторов не нашлось.

ЭПИДЕМИЯ

• Более 81% прироста общей смертности в России приходится на коронавирус и его последствия, он зафиксирован у 186 тыс. умерших с января по декабрь. Ноябрь поставил рекорд по печальной статистике.

• В пандемию нового коронавируса человечество повторило многие из ошибок, допущенные во время «испанки» 100 лет назад. Об этом главный редактор NT Евгения Альбац говорила с автором бестселлера «Великая инфлюэнция» Джоном Бэрри.

• Пандемия, а также изменение Конституции стали основными источниками тревог россиян в 2020 году, выяснили исследователи Компании развития общественных связей. Подавляющее большинство респондентов «Левада-центра» впервые с 1991 года назвали уходящий год более трудным для страны, чем предыдущий.

НАВАЛЬНЫЙ

• Алексей Навальный волен вернуться в Россию в любой момент, заявили сегодня в Кремле — накануне вечером ФСИН пригрозила политику заменой условного срока на реальный, если он срочно не явится из Германии в инспекцию Москвы. Его испытательный срок заканчивается 30 декабря.

РОССИЯ И МИР

• Россия запретила въезд руководителям спецслужб Германии — это стало ответом на санкции против сотрудников ГУ Генштаба за кибератаки на Бундестаг.

• Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента Дональда Трампа и одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, который включает новые санкции против газопровода «Северный поток-2».