«Подрывают правовые механизмы…»

Минюст России ответил на вопросы о «домашнем насилии», которые задал Европейский суд по правам человека, рассматривающий дела четырех женщин, в том числе Маргариты Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук. По мнению российского правительства, домашнее насилие не является серьезной проблемой в стране, и страдают от него мужчины, а не женщины, пишет «КоммерсантЪ».

Летом 2019 года ЕСПЧ направил правительству России вопросы по четырем громким делам россиянок, связанные с неспособностью властей защитить их от домашнего насилия и дискриминации. По словам адвоката Ольги Гнездиловой, пострадавшие подали жалобы независимо друг от друга в разные годы, но ЕСПЧ из-за схожести нарушений принял решение объединить жалобы и задать по ним общие вопросы сторонам. Вопросы ЕСПЧ касались наличия в России законодательной базы для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, признания страной масштаба проблемы, системности нарушения прав женщин. «Если суд вынесет по делам решение, то государство получит список рекомендаций и сроки их выполнения», — поясняет Гнездилова.

Авторы ответа Минюста отмечают, что женщины своими жалобами пытаются «неверно истолковать общую ситуацию с домашним насилием в России» и «подорвать правовые механизмы, уже существующие в российском законодательстве, а также усилия правительства для улучшения ситуации». Правительство признает, что «явление насилия в семье, к сожалению, существует в России, как и в любой другой стране», но считает масштабы проблемы преувеличенными.

«Даже если предположить, что большинство лиц, подвергающихся насилию в семье в России, на самом деле являются женщинами (хотя никаких доказательств этого утверждения не существует), логично предположить, что жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях. Они находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола», пишут авторы письма, отмечая, что по статистике о насильственных преступлениях с тяжкими последствиями или гибелью «большинство пострадавших являются мужчинами».

Правительство также отмечает, что нет особой необходимости в принятии конкретных нормативных актов, касающихся насилия в семье, до тех пор, пока существующие средства правовой защиты такого же характера остаются эффективными. А чрезмерное вмешательство государства в частную и семейную жизнь нарушает право личности на неприкосновенность частной жизни.

Ольга Гнездилова не согласна с мнением правительства и отмечает, что существующего законодательства недостаточно для защиты женщин. А адвокат Мари Давтян называет заявление о дискриминации мужчин в делах о домашнем насилии «каким-то троллингом, который даже невозможно обсуждать всерьез».