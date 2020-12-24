Главное в политике за 24 декабря

ГЛАВНОЕ

• Госдепартамент США официально возложил вину за отравление Алексея Навального «Новичком» на ФСБ и российское руководство. «У отравления нет никаких правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности российского правительства, — заявили в ведомстве. — Россия выдвинула множество, часто противоречивых теорий заговора, но давайте проясним — это не более чем средство отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило».

• Источники CNN утверждают, что пакет новых санкций против России в связи с отравлением Навального уже подготовлен, но не может быть реализован без одобрения президента Дональда Трампа, который никогда конкретно не обвинял Москву в покушении.

• В России, как выяснил «Левада-центр», в попытку устранения Навального властями верит в основном молодежь и активные пользователи интернета — их 15% от тех, кто знает про покушение. 30% считают произошедшее инсценировкой самого политика, а 19% видят в этом провокацию западных спецслужб. «С одной стороны, российскую власть в отравлении Навального обвиняет меньшинство. Но это более политически активное, молодое и ресурсное меньшинство», — отмечает политолог Алексей Макаркин.

• Возбудить уголовное дело по факту публикаций об отравлении Навального потребовали от главы СК Александра Бастрыкина 10 депутатов горсовета Новосибирска — ранее такие же запросы в СК и ФСБ направили депутаты Псковского областного собрания, Заксобрания Санкт-Петербурга, Мосгордумы и городской думы Томска.

РЕПРЕССИИ

• Новые наказания — от штрафов до арестов — для организаторов и участников митингов, журналистов и «иноагентов» одобрила Госдума в последний день осенней сессии. Изменения в КоАП прошли первое чтение.

• Реализацию социальных поправок к Конституции депутаты, судя по всему, откладывают на осень — зато уже успели принять изменения в закон о статусе сенаторов и депутатов, о гарантиях для экс-президентов, а также набор законов, позволяющих Путину по-новому формировать правительство и лишать должности судей и генпрокурора.

В МИРЕ

• Великобритания и Евросоюз согласовали договор о будущих отношениях после Brexit — если бы этого не удалось сделать, стороны должны были бы с 1 января перейти на торговлю с пошлинами и квотами, что грозило большими потерями бизнесу.

• Вето на оборонный бюджет США, который включал в себя новые санкции против газопровода «Северный поток-2» наложил Дональд Трамп. Но источники Reuters говорят, что уходящая администрация готовит новый раунд санкций, которые вступят в силу «в ближайшем будущем» и положат конец российско-германскому проекту.

• Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна, которые были осуждены в результате расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года.