Close

Несколько депутатов Мосгордумы потребовали от СК возбудить дело об отравлении Навального

22.12.2020

Члены фракции «Яблоко» в Московской городской думе потребовали от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина провести проверку и возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального. Обращение опубликовала депутат Дарья Беседина. 

Ранее с аналогичными требованиями в СК обращались члены Псковского областного собрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук, а также семь депутатов гордумы Томска. Депутаты Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов направили обращение главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести проверку по фактам, изложенным в расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В их докладе говорится, что за покушением стоит группа из восьми сотрудников ФСБ.

21 декабря Навальный опубликовал запись своего разговора с фигурантом расследования Константином Кудрявцевым, который подтвердил, что дважды летал в Омск для уничтожения следов отравления политика с его одежды, а именно трусов — оппозиционер в разговоре представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. В ФСБ назвали разговор подделкой. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.