Несколько депутатов Мосгордумы потребовали от СК возбудить дело об отравлении Навального

Члены фракции «Яблоко» в Московской городской думе потребовали от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина провести проверку и возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального. Обращение опубликовала депутат Дарья Беседина.

Мы, депутаты фракции Яблоко в Мосгордуме, требуем возбуждения уголовного дела и расследования отравления Алексея Навального!



Осталось ли у Следственного Комитета что-либо, напоминающее честь или здравый смысл? pic.twitter.com/JH9JPmqEG8 — Дарья Беседина (@naive_elf) December 21, 2020

Ранее с аналогичными требованиями в СК обращались члены Псковского областного собрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук, а также семь депутатов гордумы Томска. Депутаты Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов направили обращение главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести проверку по фактам, изложенным в расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В их докладе говорится, что за покушением стоит группа из восьми сотрудников ФСБ.

21 декабря Навальный опубликовал запись своего разговора с фигурантом расследования Константином Кудрявцевым, который подтвердил, что дважды летал в Омск для уничтожения следов отравления политика с его одежды, а именно трусов — оппозиционер в разговоре представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. В ФСБ назвали разговор подделкой.