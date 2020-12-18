В Гордуме Томска испугались требования коллег возбудить уголовное дело по факту покушения на Навального

После обращения к главе СК семерых независимых депутатов Гордумы Томска, в котором они потребовали возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального, спикер парламента поспешил заявить, что это не является официальной позицией всех народных избранников. Чингис Акатаев отметил, что обращение было размещено на официальном бланке Думы, но не является ее общей позицией.

«Все официальные документы на бланках Думы Города Томска могут быть подписаны Председателем Думы Города Томска либо руководителем аппарата Думы Города Томска в пределах своей компетенции. Обращение в Следственный комитет РФ было инициативой исключительно подписавших его депутатов и выражает их сугубо личное мнение», — написал Актаев в Telegram.

Это сообщение размещено в качестве главной новости на сайте городского парламента.

17 декабря семь депутатов подписались под требованием к главе СК Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело по факту отравления Навального в Томске.

«20 августа в Томске химическим оружием был отравлен оппозиционный политик Алексей Навальный. Никакого нормального расследования правоохранительными органами проведено не было. Расследование, проведенное группой независимых журналистов, в котором доказывается, что Навального пытались убить кадровые сотрудники ФСБ, на сегодняшний день набрало уже более 12 миллионов просмотров. Владимир Путин на своей пресс-конференции назвал материал журналистов «легализацией данных» американских спецслужб. То есть, фактически, подтвердил правдивость данных о следовании чекистов за Навальным», — говорится в обращении.

Депутаты потребовали немедленного возбуждения уголовного дела по статьям о покушении на жизнь общественного деятеля, а также об использовании химического оружия на территории города сотрудниками ФСБ в отношении российского гражданина.