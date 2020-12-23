Главное в политике за 23 декабря

ГЛАВНОЕ

• Лишить Юлию Галямину политического будущего — так можно расценить приговор муниципальному депутату, которую по «дадинской» статье о нарушениях на массовых акциях осудили на два года лишения свободы условно. После вступления решения в силу ее должны лишить мандата, права на образовательную деятельность, а также запретить баллотироваться на выборах Госдуму, что было в ее планах.

• «Цели, которые поставили перед собой власти, выполнены. Дальше нас ждет больше уголовных дел против потенциальных кандидатов в Госдуму», — отмечает исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

• «Этот приговор ставит путинский режим на уровень классической диктатуры, где прежде всего жадность и корысть правящей верхушки, стремление передать власть и общественное богатство своим родственникам и друзьям становятся причиной оголтелой вражды к свободе, гражданскому обществу и правам граждан, приверженности к бесчеловечному насилию и предательства общественных национальных интересов — интересов развития и гражданского мира», — пишет политолог Кирилл Рогов.

• Обвинение запрашивало для Галяминой три года реального заключения, но как отмечает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, «нас должны постепенно перестать устраивать условные приговоры по политическим делам. Пока устраивают, новые дела будут возникать».

• Сама Галямина была готова сесть в тюрьму. «Приставы в суде были уверены, что мне дадут реальный срок. Думаю, не зря судья постоянно брал перерыв. Окончательное решение принималось в режиме реального времени. Я свободна — благодаря вам! Спасибо! И обязательно поддерживайте других политических заключенных!», — написала она в соцсетях после оглашения приговора.

• Как встречали депутата сторонники, смотрите здесь. Как создавалось дело Галяминой — здесь, а ее последнее слово на суде — здесь.

• В России нужна служба оперативного реагирования на репрессии, считает Чиков — юрист сегодня объявил о ее запуске. Служба необходима из-за резкого ухудшения общественно-политической обстановки в стране, которая связана с грядущими выборами в Госдуму и принятыми сегодня Думой репрессивными законами.

ГОСДУМА

• Сегодня депутаты окончательно приняли ряд законов, которые ужесточают законодательство о митингах, позволяют признавать физлица иноагентами, ограничивают деятельность интернете. За многие нарушения вводится уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

• «Чтобы гарантированно не получить ярлык «физлицо иностранный агент», я должен… отказаться от своей дочери, — констатирует политолог Виталий Ковин. — Она живет и работает за рубежом и, естественно, получает зарплату не рублями, и как любящая дочь периодически одаривает разными подарками, помогает приобрести билеты на самолет, чтобы я мог прилететь к ней в гости, т.е. согласно закону занимается «предоставлением денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи» из «иностранных источников».

• «С такой законодательной подготовкой 2021-й вполне может превратиться в новый 1937-й. Ну да, с поправкой на общую гуманизацию нравов: никого в затылок стрелять не будут, но шансов получить пару-тройку лет колонии просто за критику власти в соцсетях становится все больше», — пишет журналист Дмитрий Колезев.

НАВАЛЬНЫЙ

• Отчет о лечении Алексея Навального в авторитетном медицинском журнале Lancet опубликовала берлинская клиника Charite — медики подтвердили, что политик был отравлен «Новичком». «Ни про диабет, ни про панкреатит 14 немецких профессоров не пишут», — подчеркивает сам оппозиционер.

• «Такого профессионального унижения я еще не видел, — пишет об «интервью» Навального с «чистильщиком» ФСБ генерал спецслужбы в отставке Евгений Савостьянов. — Смесь бандитизма с дебилизмом по всей вертикали. Милостью организаторов и исполнителей честь нашей страны унижена настолько, что теперь белый — цвет тела Навального, синий — цвет его трусов, красный — яд на гульфике».

• «Невозможно отрицать, что Алексей сделал несравненно больше, чем все мы вместе взятые для дискредитации и подрыва позиций путинской империи внутри страны и за рубежом», — отмечает социолог Игорь Эйдман.

РОССИЯ И МИР

• Нежелательной в России объявлена деятельность Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы» — она занимается «гражданским просвещением молодых политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой».

• Ответить на атаку российских хакеров пообещал избранный президент США Джо Байден.

• Помиловал двух человек, осужденных в рамках расследования российского вмешательства в выборы 2016 года, действующий президент США Дональд Трамп.