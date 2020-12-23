Плюсы – 2020

Принятие конституционной поправки, позволяющей Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента поддержали 46% опрошенных социологами по заказу «Открытых медиа». 37% отнеслись к этому отрицательно. «Крайне отрицательно» к возможности Путина оставаться у власти до 2036 года отнеслись люди от 18 до 29 лет (около 40%). Резких критиков обнуления больше, чем горячих сторонников среди предпринимателей (55%), руководителей (39%), менеджеров (43%), специалистов (41%), служащих (35%), рабочих (34%) и студентов (25%). «Целиком положительные» эмоции по поводу обнуления преобладают среди граждан старше 55 лет (47%), а также у пенсионеров (49%), домохозяек (44%), безработных (34%), жителей села (44%) и городов с населением меньше 100 тысяч человек (36%), граждан без высшего образования (в среднем около 40%).

Раскол в обществе по отношению к поправкам проходит по линии «зависимости» от государства, говорит замдиректора «Левада-центра» Денис Волков: «Те, кто независим от власти экономически и информационно, кто следит за событиями по интернету и живут в крупных городах, настроены к власти критически и чаще принимают сторону протестующих». Для этой части населения YouTube стал настоящей альтернативой телевидению с полноценной конкуренцией мнений, отмечает социолог.

Уход Медведева и Чубайса

Отставку с должности премьер-министра Дмитрия Медведева положительно восприняли 59% респондентов, из них у 47% она вызвала «целиком положительные» эмоции, причем вне зависимости от возраста и рода деятельности. К назначению на должность главы кабмина Михаила Мишустина 47% отнеслись положительно (из них «целиком» лишь 29%), еще 27% — безразлично, 18% восприняли нового премьера отрицательно.



Уход с поста главы «Роснано» Анатолия Чубайса положительно встретили 54% респондентов, большинство из них (46%) — «целиком положительно». 17% отнеслись к этому с безразличием, 18% — отрицательно.

Протесты

36% респондентов положительно отнеслись к протестным акциям хабаровчан в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. 26% недовольны этими протестами, а 19% выразили безразличие.

К протестам в Белоруссии отрицательно отнеслись 50% опрошенных. Позитивно их восприняли только 23%. Тем не менее среди молодых людей до 24 лет и предпринимателей большинство симпатизирует демонстрантам (42% и 47% соответственно), а москвичи разделились пополам — 41% против и 40% за.

Скептическое отношение к протестам в другой стране возникает из-за отсутствия интереса и желания разбираться в причинах недовольства там, считает Волков: «Даже пожилые люди и зрители телевидения изначально к хабаровчанам относились с большей симпатией, потому что они могут себя представить на месте хабаровчан. Но, как оказалось, им гораздо сложнее представить себя на месте белорусов».