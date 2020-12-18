Штаты давят на Google

Истцы обвиняют Google в расширении своей монополии на рынке поисковых сайтов за счет «умных» аудиоколонок, телевизоров и автомобилей. «Голос Америки» со ссылкой на генпрокуратуру Колорадо, пишет, что штаты хотят присоединиться к федеральному иску против Google, который был подан Министерством юстиции в октябре. Ведомство в своем иске утверждает, что Google злоупотребляет своим положением на рынке интернет-поиска и рекламы — компания платит миллиарды долларов в год Apple и другим производителям за то, чтобы ее поисковая система использовалась по умолчанию на их устройствах. В Минюсте также считают, что Google использует свою операционную систему Android, чтобы заставить производителей устройств предварительно загружать поисковые приложения и другие продукты, производимые компанией.

Газета The New York Times отмечала, что у иска есть и политическая подоплека, поскольку ранее президент Дональд Трамп обещал призвать к ответу технологических гигантов, которые обладают властью формировать рынки, коммуникации и даже общественное мнение.

16 декабря еще одна группа штатов во главе с Техасом также подала иск против Google, утверждая, что компания причиняет вред конкурентам, совершая «вводящие в заблуждение действия» с использованием приложения для размещения контекстной рекламы Google Ads. По мнению истцов, Google пытается использовать ограничительные соглашения для доминирования на рынке контекстной рекламы, используя для этого производимые компанией «умные» устройства — к примеру, аудиоколонки и голосовые помощники.

«Google препятствует тому, чтобы конкуренты на рынке голосовых помощников могли связаться с потребителями через автомобили, которые станут важным способом выхода в интернет в ближайшем будущем», — заявил генеральный прокурор Айовы Том Миллер.

Ранее с антимонопольным иском от штатов столкнулась и компания Facebook. В Федеральной торговой комиссии считают, что она занимается систематическим устранением конкурентов, приобретая малые и перспективные компании, как это произошло в случае с Instagram и с WhatsApp. В иске от имени властей 46 штатов, острова Гуам и округа Колумбия, Facebook обвиняется в подавлении конкурентов и использовании своего доминирующего положения на рынке для сбора данных о потребителях и получения сверхдоходов от рекламы. Истцы, в частности, добиваются, чтобы суд принудил Facebook избавиться от мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram.