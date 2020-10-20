В США пришли за Google

Иск является первым антимонопольным иском против компании по результатам расследований, проведенных Министерством юстиции, Конгрессом и 50 штатами и территориями, пишет The New York Times.

Минюст в своем иске утверждает, что Google злоупотребляет своим положением на рынке интернет-поиска и рекламы и подавляет конкурентов. Google платит миллиарды долларов в год Apple и другим компаниям за то, чтобы ее поисковая система использовалась по умолчанию на их устройствах. Чтобы победить в суде, министерство юстиции должно показать две вещи - что Google доминирует в поиске и что его сделки с Apple и другими компаниями затрудняют конкуренцию на рынке поиска, пишет NYT.

Издание отмечает, что у иска есть и политическая подоплека, поскольку ранее президент Дональд Трамп обещал призвать к ответу технологических гигантов, которые обладают властью формировать рынки, коммуникации и даже общественное мнение.

В Google обвинения Минюста отрицают. В частности компания заявляет, что сделки, на которые ссылается ведомство, полностью законны. Такие сделки между компаниями нарушают антимонопольное законодательство только в том случае, если они могут быть продемонстрированы как исключающие конкуренцию. Но пользователи могут свободно переключаться на другие поисковые системы, такие как Microsoft Bing или Yahoo Search, в любое время, настаивают в Google.

NYT напоминает, что в конце 1990-х годов компания Microsoft бесплатно включила свой веб-браузер в свою доминирующую операционную систему Windows. Тогда гигант проиграл, так как, используя ограничительные контракты, он запугивал производителей персональных компьютеров, пытаясь помешать им предлагать конкурирующее программное обеспечение для веб-браузеров.

Если правительство и Google не придут к соглашению, они отправятся в суд. Суды и апелляции по таким делам могут занять годы, отмечает NYT: «Каким бы ни был результат, одно можно сказать наверняка: Google еще долгое время будет подвергаться постоянным проверкам».