Константин Котов на свободе

Об освобождении активиста в Facebook сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

Проект «ОВД-Инфо» подсчитал, что с момента задержания 12 августа 2019 года Котов провел в заключении 493 дня. Он стал вторым осужденным по статье 212.1 УК. Первым был Ильдар Дадин, но его приговор отменили, после того как в 2017 году Конституционный суд признал применение ст. 212.1 противоречащим Конституции. КС тогда указал: не может рассматриваться как уголовное преступление нарушение порядка организации публичного мероприятия, которое имело формальный характер и не повлекло за собой наступления негативных последствий.

Котова изначально приговорили к четырем годам колонии из-за участия в акциях в поддержку Азата Мифтахова, «В защиту нового поколения» у здания ФСБ, в поддержку журналиста Ивана Голунова и в прогулке после митинга за честные выборы 10 августа, а также призыва выйти на Трубную площадь из-за недопуска до выборов независимых кандидатов в Мосгордуму. 20 апреля 2020 года Мосгорсуд сократил срок до полутора лет.

Как отмечает «ОВД-Инфо», в колонии на активиста оказывали давление. В январе ему объявили выговор за то, что другой заключенный передал ему свои перчатки, чтобы Котов не замерз. Только в июне защитники Котова добились возможности встречаться с ним в колонии и передавать бумаги в конфиденциальной обстановке. В том же месяце его на 10 дней поместили в штрафной изолятор в связи с тем, что он якобы не поздоровался с сотрудником колонии. 26 ноября Котову отказали в условно-досрочном освобождении.