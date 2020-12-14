Журналисты назвали имена отравителей Навального

Операция по отравлению Алексея Навального была проведена группой из как минимум восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики спецслужбы (он же НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435), говорится в расследовании.

Директор этого интстиута — генерал Кирилл Васильев — инженер-химик и специалист в области идентификации метаболитов веществ в биомедицинских образцах с помощью масс-хроматографии и масс-спектрометрического обнаружения (золотой стандарт для идентификации химического оружия в биомедицинских образцах). Не раскрывая свою принадлежность к ФСБ, он также участвует в исследованиях для НЦ «Сигнал», которую ранее журналисты определили в качестве ключевого участника обновленной подпольной программы исследований и разработок «Новичка» в России. Васильев подчиняется генерал-майору Владимиру Богданову, бывшему начальнику Института криминалистики, который в настоящее время возглавляет его головное предприятие — Центр специальной техники ФСБ — и является замдиректора научно-технической службы ФСБ.

«Анализируя метаданные звонков и сопоставляя их с оффлайновыми базами данных, а также с данными из открытых источников, мы установили личности 15 человек из Института криминалистики ФСБ, связанных с операциями по отравлению, и по меньшей мере 8 из них, включая руководителя института — полковника Станислава Макшакова, участвовали в покушении на убийство Навального. Участники преступной группы имеют разный бэкграунд — у кого-то медицинское образование, кто-то делал карьеру в армии, кто-то в спецназе ФСБ, есть и специалисты по химическому оружию», — говорится в расследовании.

Журналисты называют имена Станислава Макшакова, Олега Таякина, Алексея Александрова, Ивана Осипова, Константина Кудрявцева, Алексея Кривощекова, Михаила Швец и Владимира Паняева. Они начали следить за Навальным как минимум с января 2017 года, после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах. В рамках предвыборной кампании в 2017 году политик совершил более 20 поездок за пределы Москвы. Люди из ФСБ следили за ним практически во всех этих поездках. Всего они совершили 47 поездок по тем же направлениям, куда летел или ехал Навальный.

«Примечательно, что они почти никогда не летели тем же рейсом, которым летел оппозиционный политик, а вместо этого летали параллельными рейсами, желательно из других московских аэропортов. Чаще всего они также совершали рейс, предшествующий — иногда на один день — прибытию Навального в определенный пункт назначения. Такой modus operandi сводил к минимуму вероятность того, что Навальный или члены его команды заметят одних и тех же пассажиров на разных рейсах», — отмечается в расследовании.

В апреле 2017-го @navalny должен был ехать в Астрахань. Но в последний момент отменил поездку, так как в него плеснули зеленкой. Отравители Паняев и Александров не успели сориентироваться и уехали в Астрахань "вхолостую". Тусовались там два дня просто так. pic.twitter.com/EwMG59mULO — Maria Pevchikh (@pevchikh) December 14, 2020

Когда ЦИК в декабре 2017 года отказал Навальному в регистрации на президентские выборы, слежка на время прекратилась. Но в 2020 году она возобновилась.

«Мы имеем дело с государственной операцией. Это не ФСБ-шники, работающие на заказ олигарха или чиновника, которого я обидел своим расследованием. Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина», — говорит сам Навальный.

Лично меня больше всего потряс момент, что решение убить Алексея было принято после объявления о том, что он будет избираться.

Выборы в России - это уже даже не фальсификации. Это когда ты отдаешь приказ убить человека потому, что он хочет бороться за президентский пост — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 14, 2020

Покушение в Калининграде

В начале июля Алексей и Юлия Навалные отправили в отпуск в Калиниград. В этот же город вылетели Александров, Швец и Паняев. Незадолго до вылета трое оперативников ФСБ неоднократно разговаривали по телефону с полковником Макшаковым. Он, в свою очередь, обменялся телефонными звонками со своим начальством — генералами Кириллом Васильевым и Владимиром Богдановым. Два сотрудника гостиницы рассказали журналистам, что за день до приезда Навальных «пришло несколько людей в штатском, разговаривали с начальством, затем заходили в номера, что-то там делали и ушли».

6 июля в Калининграде Навальные после прогулки ненадолго вернулись в свой номер, а затем пошли завтракать. По дороге в кафе Юлия Навальная почувствовала себя плохо. «Я просто шла по улице, чувствовала себя совершенно нормально. И внезапно почувствовала себя плохо. Потом очень плохо. Потом так плохо, как никогда в жизни себя не чувствовала. Алексей спрашивает: что у тебя болит? Чем тебе помочь? А у меня ничего не болит и я сама не понимаю, что происходит. Он принес мне воды, я пошла обратно в номер. По дороге присела на лавку и уже с трудом с нее встала. До номера еле добралась, хотя это было метров триста. Легла на кровать. Это было просто ужасно. Через час стало легче, я заснула. А утром все было совершенно нормально», - рассказала она.

«В это время, начиная с 8:30 утра 6 июля происходил постоянный обмен телефонными звонками между тремя членами группы отравителей, только что вернувшимися из Калининграда, и их начальником Макшаковым, который, в свою очередь, снова звонил отчитываться генералам Васильеву и Богданову. В 9 утра Макшаков, Васильев и Богданов по очереди звонили Артуру Жирова, директору НЦ «Сигнал». В 10 утра Жиров, а затем и Макшаков звонили Олегу Демидову, специалисту по химическому оружию, ранее работавшему в 33-м военном институте в Шиханах (занимавшимся «Новичком»)», - обращают внимание журналисты.

В 13:00 генерал Богданов направился в аэропорт и в 14:30 сам вылетел в Калининград. Данные геолокации показывают, что следующие несколько дней он провел в штаб-квартире ФСБ в Калининграде, общаясь по телефону в основном с Макшаковым, а также с химиками НЦ «Сигнал» и Институтом криминалистики. «Судя по всему, к моменту вылета генерала в Калининград в ФСБ уже понимали, что попытка отравления провалилась, и могли также понять, что от «Новичка» пострадала Юлия Навальная, а не Алексей, но в чем была конкретная задача Богданова в этот момент — неясно», — говорится в расследовании.

Отравление в Томске

В августе ФСБ узнала, что глава отдела расследований ФБК Мария Певчих приобрела билет до Новосибирска. Александров, Осипов и Паняев также забронировали билеты. Обратные билеты команда ФБК к тому моменту не брала, не купили их и сотрудники ФСБ. Навальный забронировал свой обратный билет из Томска только 17 августа, и через несколько минут после этого то же сделали и сотрудники ФСБ.

Расследователи отмечают постоянные телефонные переговоры между отравителями и их начальством. Основываясь на данных биллинга, журналисты приходят к выводу, что они подтверждают гипотезу The Insider о том, что «Новичок» был нанесен на нижнее белье, которое оппозиционер сдавал в химчистку: вещи из химчистки отеля принесли именно в тот момент, когда Навальный ходил купаться в местной реке.

Избавление от улик

20 августа, когда самолет с Навальным, которому стало плохо на борту, экстренно сел в Омске, Макшаков позвонил Кривощекову, а в 7:11 утра генерал-майору Богданову. Таякин ночью вылетел из Москвы в Горно-Алтайск и приехал в местное УФСБ.

«Вероятно, его цель была не в самом Горно-Алтайске, а в соседнем городке Бийск, где находится Институт проблем химико-энергетических технологий, который имеет особые отношения с Институтом криминалистики <…> Этот институт также заявил об изобретении в 2018 году «набора наносорбентов для удаления следов химического оружия с зараженных участков», — пишут расследователи. В Горно-Алтайск отправились также Александров, Осипов и Паняев, где они, судя по всему, избавлялись от вещей, на которых могли остаться следы «Новичка». 24 августа все трое вылетели в Москву.

А 25 августа их коллега Кудрявцев — специалист по химическому оружию, наоборот, вылетел из Москвы в Омск, где пробыл менее 10 часов. К тому моменту Навальный уже был в Германии, но его одежда оставалась в омской больнице — судя по всему, именно за ней прилетал Кудрявцев.