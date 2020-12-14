В период пандемии в четыре раза участились задержания журналистов

Только с марта по май 2020 года, то есть в начале распространения коронавируса по всему миру, количество арестов работников СМИ увеличилось в четыре раза, свидетельствуют данные RFS. Большинство задерживались всего на несколько часов, кто-то на несколько дней или недель, а 14 журналистов, арестованных в рамках освещения эпидемии, до сих пор остаются за решеткой.

Именно в Азии, где появился коронавирус, и где фиксируется наибольшее количество нарушений свободы прессы, зарегистрированных в связи с пандемией, отмечено и наибольшее количество задержанных: семь в Китае, двое в Бангладеш и один в Бирме. На Ближнем Востоке, где несколько стран воспользовались эпидемией для усиления своего контроля над СМИ, трое журналистов по-прежнему содержатся под стражей за статьи, связанные с эпидемией коронавируса: двое в Иране и один в Иордании. На африканском континенте один журналист из Руанды также до сих пор находится в заключении.

Заложники

Минимум 54 журналиста в настоящее время являются заложниками. Это на 5% меньше, чем в прошлом году, отмечают правозащитники: «Сирия, Ирак и Йемен стали последними странами, где журналистов удерживают в качестве заложников. Четверо журналистов, захваченных хуситами в 2015 году, были приговорены к смертной казни и живут в крайней неопределенности относительно своей судьбы».

Женщины

Количество женщин-журналистов, содержащихся под стражей, увеличилось на 35%: по состоянию на конец 2020 года 42 из них были лишены свободы. Новые задержанные — в основном из Белоруссии (4), которая подверглась беспрецедентным репрессиям после спорных президентских выборов, Ирана (4) и Китая (2). Среди недавно задержанных женщин-журналистов — лауреат премии RSF за свободу прессы 2019 года, вьетнамский журналист Фам Доан Транг.

Страны-тюрьмы

Всего в своем годовом отчете RSF перечисляет 387 журналистов, лишенных свободы за профессиональную деятельность. В прошлом году их было 389 . Число журналистов, задержанных по всему миру, остается на исторически высоком уровне. Более половины задержанных журналистов во всем мире (61%) содержатся всего в пяти странах. Второй год подряд Китай, Египет, Саудовская Аравия, Вьетнам и Сирия входят в пятерку крупнейших тюрем мира для журналистов, отмечается в докладе.