Главное в политике за 2 декабря

ГЛАВНОЕ

• Масштабная вакцинация от коронавируса в России начнется на следующей неделе — первыми прививки получат врачи и учителя, объявил президент Владимир Путин.

• Прививать будут вакциной «Спутник V», которая зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. Тогда у более половины опрошенных «Левада-центром» россиян отечественная вакцина вызывала опасения.

• Сегодня за качество медицинских услуг в целом переживают 44% респондентов холдинга «Ромир».

• Производители утверждают, что эффективность российской вакцины превышает 95%.

• О начале вакцинации Путин объявил через несколько часов после выдачи властями Великобритании разрешения на массовое использование вакцины от компаний Pfizer и BioNTech.

• Единственным поставщиков вакцин от коронавируса в России может стать структура «Сбера» «Иммунотехнологии».

• Все бары, рестораны и кафе Петербурга будут закрыты с 30 декабря по 3 января — о других ограничениях читайте здесь.

• «Беглов уничтожил надежды малого бизнеса закрыть долги после весеннего локдауна», — прокомментировал решение губернатора муниципальный депутат Денис Луговский.

• Верховный суд разрешил продавцам отказывать клиентам без масок.

• Коронавирусом заразился глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а спикер СФ Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после общения с больным.

ПОЛИТИКА

• Лишить полномочий членов целого муниципального совета, где большинство — независимые депутаты, могут в Петербурге. За последние дни мандаты из-за несущественных ошибок в декларациях потеряли уже трое оппозиционеров города.

• «Беглов объявил войну, — уверен исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. — Не думал, что у него хватит наглости снимать депутатов целыми округами. Но теперь очевидно, что репрессии развертываются перед началом избирательной кампании в Заксобрание в следующем году. И если мы не остановим эту волну сейчас — к следующему году в Петербурге не останется независимых депутатов».

• Новая версия системы ГАС «Выборы» будет стоить 6 млрд руб., но в условиях политических репрессий разговоры про удобство голосования — это победа формы над содержанием, считают в «Голосе».

РЕПРЕССИИ

• Вид на жительство аннулировали у директора проекта «Правовая инициатива» Ванессы Коган — организация представляет интересы россиян в ЕСПЧ, а в 2019 году внесена в список «иностранных агентов».

• Реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента существовал еще в Римской империи, напоминает глава «Агоры» Павел Чиков: «Он назывался проскрипцией. Проскрипционные списки включали лиц, объявленных вне закона. За выдачу или убийство включенного в списки назначалась награда, за укрывательство — казнь. Имущество подвергалось конфискации, потомки лишались почетных прав и состояния. Диктатор Луций Корнелий Сулла Счастливый придумал проскрипцию в 80 году до Рождества Христова, если что».

• Темы законопроектов, усиливающих контроль за работой иноагентов, отравления Алексея Навального и усложнения организации митингов хотят поднять члены Совета при президенте по правам человека на ежегодной встрече с Путиным.

• Декриминализировать несогласованные митинги правозащитники просят Минюст.

В МИРЕ

• Россия останется главной угрозой для НАТО в ближайшее десятилетие, несмотря на то, что по экономическим и социальным меркам — это увядающая держава, говорится в докладе экспертов из разных стран альянса.

• «Внутри страны Кремлю удалось извлечь из пандемии пользу, сделав ее поводом для бетонирования своих позиций. В отношениях с внешним миром все намного печальнее, — пишет политолог Лилия Шевцова. — Мир ищет новые источники жизнеспособности. России, как партнера, в этих планах нет».

• Доказательств масштабных фальсификаций результатов президентских выборов в США нет, заявили в Минюсте страны.

• Схему возможной дачи взятки в обмен на получение президентского помилования расследует Минюст США — ранее Дональд Трамп помиловал своих бывших советников Майкла Флинна и Роджера Стоуна.