Создатели российской вакцины от коронавируса заявили о повышении ее эффективности

Эффективность российской вакцины «Спутник V» на 42-й день после первой инъекции превысила 95%, заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

«Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%», — говорится в сообщении.

Ранее второй промежуточный анализ данных исследования показал эффективность в 91,4%.



В ходе испытаний специалистами не выявлено у добровольцев «непредвиденных нежелательных явлений». У части вакцинированных наблюдались боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль.

По состоянию на 24 ноября в ходе клинических исследований в России на базе 29 медицинских центров было вакцинировано более 22 тыс. добровольцев первой дозой вакцины и более 19 тыс. добровольцев первой и второй дозой вакцины. В настоящее время также одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III — в Индии.

Ранее сообщалось о разной эффективности вакцин от различных производителей. Так, вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность 70%, препарат от Pfizer и BioNTech — 95%, продукт компании Moderna — 94,5%.