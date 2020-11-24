Главное в политике за 24 ноября

РЕПРЕССИИ

• Массовые облавы и обыски провели силовики в Москве и более чем в 20 регионах у последователей организации «Свидетели Иеговы»* — ряд организаторов и участников движения задержали.

• В России «Свидетели Иеговы»* признаны экстремистской организацией. «Более чем против 400 иеговистов заведены уголовные дела, многие из верующих находятся в СИЗО. Проведено более 1000 обысков с изъятием имущества. Именно «Свидетели» составляют большую часть политзаключенных в России. Уголовные дела против них — это крупнейшее преследование за взгляды в современной России», — говорят в общественной организации «Открытая Россия».

• Активистов «ОР» также преследуют по всей стране — сегодня суд в Краснодаре оштрафовал бывшего координатора «Открытой России» в регионе Яну Антонову по новому административному делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией» за репосты в Facebook материалов «МБХ медиа». Ранее по уголовному делу о «нежелательной организации» ее приговорили к обязательным работам.

• В ООН обратились 50 неправительственных организаций из-за ужесточения российского законодательства об НКО.

• До 27 февраля продлили арест главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву — очередной пересмотр его дела по существу начнется 17 декабря.

• Суд не стал рассматривать жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией на бездействие ФСБ, которая отказалась возбуждать дело об отравлении Алексея Навального.

ЭПИДЕМИЯ

• Создатели российской вакцины от COVID-19 заявили о повышении ее эффективности до 95%.

• Россия оказалась на 22-м месте в рейтинге Bloomberg стран, которые лучше всего справляются с пандемией — возглавила список Новая Зеландия.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих ответила на фильм телеканала НТВ, в котором в связи с отравлением Навального ее назвали «девочкой, ведущей на смерть».

• Директор Росгвардии Виктор Золотов в 1990-х годах работал в охранной компании «Балтик Эскорт» криминального авторитета Романа Цепова, говорится в расследовании «Проекта». Фирма охраняла Владимира Путина.

• О связях Золотова и Цепова, и что из себя представляет глава Росгвардии, NT писал еще в 2014 году.

* «Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.