Главное в политике за 17 ноября

ГЛАВНОЕ

• «Иностранным агентом» смогут назвать и кандидата на выборные должности в России — с этой и рядом других инициатив об «иноагентах» выступили в Совете Федерации.

• Сенаторы хотят значительно расширить понятие «иностранного влияния», отмечает политолог Татьяна Становая: «Если прежде речь шла только о прямом финансировании, то сейчас — об иностранном воздействии: «получение денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получение любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников». Любого можно посчитать человеком, попавшем под «иностранное воздействие». Фактически же — это запрет на либеральную оппозицию в России».

• «Все это — подготовка к выборам в Госдуму, конечно, — уверен журналист Дмитрий Колезев. — Напомню, что законы об иностранных агентах вводились с объяснением «да ничего страшного, просто попросят дополнительную отчетность сдавать». Потом выяснилось, что за нарушения (типа отсутствия маркировки) полагаются огромные штрафы. А теперь — пожалуйста: поражение в правах и уголовная ответственность».

• «То есть они всех кандидатов «Умного голосования» объявят иностранными агентами. Избирателям будет проще найти нормальных, значит», — констатирует Алексей Навальный.

ПОЛИТИКА

• Госдума в первом чтении одобрила поправки о неприкосновенности бывшего президента — его нельзя будет привлечь ни к уголовной, ни к административной ответственности, а также задержать или допросить. Депутаты одобрили и законопроект, по которому бывшие президенты могут получать статус пожизненного сенатора.

• До 1 января 2023 года в России упразднят конституционные и уставные суды в регионах.

• «В национальных республиках ликвидация региональных конституционных судов приведет к всплеску националистических настроений, — считает политолог Аббас Галлямов. — Очевидно также, что никаких актуальных задач шаг по ликвидации этого абсолютно номинального института не решает. Все эти конституционные суды никогда и никому не мешали».

• «Это стало следствием принятия поправок, внесенных президентом в обновленную Конституцию, — отмечает политик Юлия Галямина. — Предсказуемо начинается следующая стадия автократии. Институты, даже спящие, окончательно разрушаются, а вся власть закрепляется в одних руках. Путин перешел к доламыванию фундамента государственности».

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Более 2,7 млрд руб. потратят на военные сборы для школьников в парке «Патриот» власти Москвы и Подмосковья.

• 2020 год побил рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет — локдаун с его закрытием предприятий и снижением транспортного потока не помог.

РОССИЯ И МИР

• В США вышла книга Барака Обамы, в которой он рассказывает и о российских лидерах: Дмитрий Медведев «представлял собой образец новой России, но только не представлял собой власть в России. Это место занимал его покровитель Владимир Путин». Сам Путин «с притязательностью тинейджера в Instagram организовывал постоянные фотосессии, создавая почти сатирический образ носителя маскулинной энергии, — при этом буднично проявляя шовинизм и гомофобию».

• Сенат США принял «акт Родченкова» — законопроект позволит привлекать к уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил.

• Сергей Мохнаткин и Белорусский свободный театр стали лауреатами премии имени Сергея Магнитского, объявили на церемонии в Лондоне.

IN MEMORIAM

• Ушел из жизни режиссер Роман Виктюк.

• «Виктюк — один из последних могикан отечественного театра позднее-советских времен. И совершенно отдельный художник, создавший свой собственный «идеальный театр», в котором он сам был главным и лучшим артистом, мерилом таланта, смелости, экстравагантности», — пишет критик Андрей Плахов.