Один из террористов в Вене — сторонник ИГ*

Несколько человек в центре Вены после 20 часов 2 ноября начали стрелять по прохожим. Первые выстрелы произошли рядом с синагогой. Стрельба продолжилась еще на пяти центральных многолюдных улицах. Один из нападавших ликвидирован полицейскими.

Очевидица происшедшего рассказала Euronews, что когда услышала звуки выстрелов, не сразу поняла, что случилось: «Мы увидели разбегающихся людей, мы замерли, мы не двигались какое-то время. Но звуки выстрелов были все громче, и тогда мы тоже побежали. Но мы не знали, убегаем ли от нападавших или наоборот, приближаемся к ним. Поэтому мы забежали в ближайшую гостиницу и укрылись там».

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер попросил жителей Вены по возможности не выходить из дома. Власти убеждены, что преступники были профессионально подготовлены и хорошо вооружены.

В доме у предполагаемого террориста уже прошел обыск. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал убитого «исламским террористом» и отметил, что он симпатизировал «Исламскому государству»*. На нем был пояс со взрывчаткой, оказавшийся муляжом, а также у него нашли автоматическую винтовку, несколько единиц короткоствольного оружия и боеприпасы, передает «Интерфакс».

Полиция сейчас ищет сообщников ликвидированного террориста.

Нападение в Вене вызвало осуждение в мире. Президент Еврокомиссии Шарль Мишель сказал, что это трусливый поступок, который ставит под угрозу жизни и принижает значимость человеческих ценностей, передает Русская служба «Би-би-си».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна разделяет шок и скорбь австрийцев: «Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы не сдадимся».

В заявлении правительства Германии говорится о необходимости не поддаваться ненависти.

Президент США Дональд Трамп осудил нападение в Вене, назвав его очередным проявлением терроризма. «США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с терроризмом, в частности с радикальным исламистским терроризмом. Необходимо прекратить подобные нападения на невинных людей», — написал он в Twitter.

Кандидат в президенты США Джо Байден назвал инцидент ужасной террористической атакой.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, запрещенная в России как террористическая.

