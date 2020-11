Демократ против популиста

До дня президентских выборов в США осталось меньше суток.

Больше 92-х миллионов человек уже проголосовали по почте и лично — это почти две трети от явки на выборах 2016 года.

Кандидаты пропахивают штаты, которые могут повернуться к любому из них. Дональд Трамп — и это после ковида, госпитализации, бронебойных лекарств и кислорода — в последние два дня кампании объехал 9 штатов. Джо Байден, агитирующий за него 44-й президент Барак Обама, кандидат в вице-президенты Камалла Харрис обрабатывают штаты Среднего Запада, которые четыре года назад Клинтон проиграла Трампу, а так же Техас, традиционно республиканский штат, который по некоторым прогнозам может уйти к демократам, и, конечно же, Пенсильванию. которая может решить исход гонки.











Предвыборные расклады

Очевидно, что по числу голосов победит Джо Байден. Труднее прогнозировать исход по коллегиям выборщиков — а именно они выбирают президента США. Выборщиков в каждом штате отбирают по партийным спискам и которые через 41 день после дня выборов соберутся и проголосуют за президента. Число выборщиков в каждом штате зависит от числа избирательных округов в каждом конкретном штате и пропорционально числу представителей того или иного штата в Конгрессе. Больше всего выборщиков у Калифорнии — 55 человек, этот штат традиционно голосует за кандидатов-демократов, меньше всего у Вайоминга (дальний Средний Запад) и округа Колумбия, где находится столица США.

Много выборщиков — 38 — у Техаса, у Флориды и Нью-Йорка — по 29. Традиционно демократический штат Нью-Йорк уйдет Байдену, а вот с Флоридой все непонятно. Пенсильвания — это 20 выборщиков, Мичиган —16, Висконсин — 10, и в прошлый раз Трамп, выиграв эти штаты с мизерным преимуществом, стал президентом.

Флорида, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин плюс неожиданно Северная Каролина — вот за них сейчас идет борьба. Победитель должен набрать 270 или больше голосов выборщиков.

Еще за неделю до выборов казалось, что кандидат от демократов Джо Байден оторвался от Дональда Трампа и действующему президенту его не нагнать. Да и по настроению Трампа, по его агрессии и перепалкам с журналистами и постам в твиттере чувствовалось, что он понимает, что проигрывает — при том, что за последние двадцать лет обитатели Овального кабинета на выборах на второй срок не проигрывали.

Байден лидирует среди независимых избирателей. У него значительно лучше и с голосами молодых с дипломами колледжа и аспирантурой, отбирает он у Трампа и белых женщин пригородов, которые обеспечили Трампу победу 4 года назад

Однако в воскресенье все итоговые программы, неважно, тяготеющие к республиканцам — как Fox News , или к демократам — как ABC или CBS —уже были не столь определенны. Опросы показывают, что среди тех, кто проголосовал досрочно, — а это, повторю, уже две трети от явки 2016 года — Байден, скорее всего, фаворит. Но те же опросы говорят, что те, кто придут голосовать в день выборов завтра, 3 ноября, по большей части будут голосовать за Трампа. И это примерно сопоставимое число голосов.

Социологи демократов успокаивают: Байден лидирует среди независимых избирателей, то есть не принадлежащих ни к демократам, ни к республиканцам. У него значительно лучше и с голосами молодых с дипломами колледжа и аспирантурой, отбирает он у Трампа и белых женщин пригородов, которые обеспечили Трампу победу 4 года назад. Высок процент его поддержки у афро-американцев и даже, кажется у латинос, хотя они, как правило, либо вовсе не голосуют, либо — выходцы с Кубы — голосуют за республиканцев.

Но Трамп сохранил свою базу поддержки — я этому ничуть не удивлена, я этих людей интервьюировала летом в Мичигане, в Миннесоте, в Висконсине и в Южной Дакоте. И они не готовы сдаваться.

Вы представить себе не можете, до какой степени здесь все наэлектризовано. Сторонники Трампа перекрывают трассы, буквально атакуют автобусы кампании Байдена. Сторонники Байден бесконечно анализируют опросы, созваниваются, ахают, когда очередной опрос дает преимущество в том или ином штате Трампу.

Неопределенность достигла максимума. Судьбу Белого дома могут лишить проценты — как в двухтысячном году судьбу гонки между республиканцем Бушем и демократом Гором решили 5200 голосов во Флориде и Верховный суд США, остановивший их пересчет.

Главная тема — Ковид: каждый день в США сейчас умирает около тысячи человек, 46 тысяч госпитализированы, число зараженных перевалило психологическую отметку в 9 миллионов и прибавило еще 200 тысяч. Трамп обвиняет врачей, что де им доплачивают за каждого ковидного больного, а потому столь многим ставят диагноз. Это классика популистского жанра — конспирология, ни на чем не основанная, да Трамп и не пытается приводить доказательства. «Страна погрузится в бедлам», если вы выберете Байдена, говорит он.

Вторая тема — экономика, 61 процент сказали социологам республиканцев, что им по ощущениям стало жить лучше, чем 4 года назад. Но исследование показывают, что в результате пандемии значительно увеличилось число бедных и нищих — а это самая фертильная почва для популизма и его крайней формы — фашизма, написал в одной из своих недавних статей известной философ Фрэнсис Фукуяма.

Трамп беззастенчиво играет именно на этой площадке, его риторика ориентирована на самого неискушённого американца, боящегося эмигрантов, афро-американцев, мусульман, евреев, русских и всех остальных, кто может прийти и отнять у него работу или велфер или государственное пособие. «Джо Байден — это кандидат смутьянов, грабителей, тех, кто сжигает американский флаг, марксистов, лоббистов и групп специальных интересов»— написал Трамп вчера в своем Твиттере.











Классический популист

И вот это, наверное, самое страшное в Трампе. Я много была в Америке, писала, как минимум с четырех президентских выборов, видела всякое — и массовые демонстрации, и беспорядки в гетто. Но я не могла себе представить, что во главе США встанет президент, чья риторика противоречит главной идее, на которой построена эта страна — идее компромисса.

Вы подумайте только, здесь живут рядом католики и протестанты, евреи и мусульмане, поляки и немцы, индуисты и сикхи — все те, кто бесконечно убивал, а кое-где и продолжает убивать друг друга в Европе и на Ближнем Востоке, в Азии и в Африке. Они молятся своим богам, устраивают фестивали еды в своих кварталах, говорят в семьях на своих языках — в одном Чикаго 113 различных этнических общин. Все это возможно ровно потому, что что компромисс лежит в основе американской цивилизации. No one is perfect — никто не идеален. Мне потребовалось много лет, чтобы понять это, чтобы научиться не предъявлять претензий по пустякам, здесь не принято выяснять отношения, настаивать на своей правоте, заниматься перетягиванием каната и демонстрировать свое эго. То есть всякое бывает. Но хороший тон — непроницаемое лицо, доброжелательность, негромкий голос, минимум эмоций, минимум жестикуляций. Понятно, что иначе здесь давно бы все резали друг друга. Вновь прибывшим эти правила общежития даются не сразу и не легко, наши доморощенные политологини называют это ужасами мультикультурализма и политкорректности и славят Трампа, который все четыре года работает на разъединение страны.

Сторонники невидимой руки рынка — и я, к слову, ее сторонник — почему-то причисляют Трампа к республиканцам. Да, он снизил корпоративный налог с 35 до 21 процента — на 14 пунктов, что много, и что мотивировало большие корпорации, такие как Apple, вернуть свои бизнесы из-за рубежа в страну и тем создать миллионы рабочих мест, а безработица опустилась до исторических минимумов. И от этого даже что-то перепало и среднему классу.

Это риторика провокации, стравливания, деления американцев на своих и чужих. Даже мои собеседники — хардкор-трамписты на Среднем Западе —признавали, что от риторики их президента им становилось не по себе, и лучше бы он этого не говорил

Да, Трамп не начал новой войны, в отличие от четырех своих предшественников, и попытался прекратить уже начатые — в Афганистане в Сирии, в Ираке, правда с переменным успехом. Во внешней политике он добился некоторого прогресса на Ближнем Востоке, и экономика до пандемии работала на американскую мечту: тот, кто хорошо образован и много работает, может заработать на конфетки и больше. Это я цитирую анализ в близкой к республиканцам Wall Street Journal (WSJ).

И та же WSJ пишет: «Но иногда он (Трамп) говорит вещи, которые президент говорить не должен». Это мягко сказано, потому что Трамп говорил и говорит вещи, которые превращают соседей во врагов, которые разъединяют страну, он использует невозможные термины, называя журналистов «врагами народа» и уголовниками за то, что они его критикуют или не пишут то, что ему нравится.

Это риторика провокации, стравливания, деления американцев на своих и чужих. Даже мои собеседники — хардкор-трамписты на Среднем Западе — признавали, что от риторики их президента им становилось не по себе, и лучше бы он этого не говорил. И это риторика не республиканцев, не сторонников рынка, не борцов с бюрократией и большим правительством, которое при республиканских президентах всегда становится больше, чем при демократах. Это риторика популиста.

Трамп — классический популист, такой же как Орбан в Венгрии или Качинский в Польше или Мадуро в Венесуэле. Популистам не важно, на какой риторике играть — на правой или на левой, играют и на той и на другой, игра на правой часто эволюционирует в фашизм, как пишет все тот же Френсис Фукуяма.

Беда с популистами состоит еще и в том, что они врут как дышат. Ладно, когда в мирное время, но для Америки в условиях пандемии это обернулось настоящей трагедией. Трамп еще в феврале знал ( и сказал о том в серии интервью знаменитому журналисту Бобу Вудворду) , что коронавирус очень заразен и легко убивает, но до сих пор сделать тест на корону, если вы приходите с улицы — проблема. Десятки тысяч людей погибли, потому что их президент решил, что лучше людям не говорить правду — "чтобы не было паники".. Трамп, в традициях исконно-посконного популизма, бесконечно сетовал на Китай, обещал, что пандемия вот-вот закончится , а в больницах не было средств защиты для врачей. Поразительно насколько история любит повторения: сто лет назад, когда была «испанка», убившая 675 тысяч американцев, тогдашний президент Вудро Вильсон тоже врал, что это простая простуда, что она завтра закончится, тоже не слушал ученых и врачей и тоже клял мессенджеров и искал врагов. Это стоило жизни 41 тысячи молодых солдатиков, которых собирали в эшелоны и в бараки, готовясь отправить в Европу воевать на полях Первой Мировой. Эшелонами и бараками они и мерли.

Популисты почти всегда выигрывают следующие выборы — так было с Орбаном в Венгрии, с Качинским в Польше, с Путиным в России, с Мадуро в Венесуэлле. А выиграв — меняют конституцию, законы, лишают голоса оппонентов, ставят под контроль средства массовой информации и — не уходят

Популисты обладают еще одним свойством: они часто нравятся темной, малообразованной толпе, а те, кто не темен и даже начитан, говорят себе: телевизор можно выключить, твиттер не читать, и — переизбирают популиста. Популисты почти всегда выигрывают следующие выборы — так было с Орбаном в Венгрии, с Качинским в Польше, с Путиным в России, с Мадуро в Венесуэлле. А выиграв — меняют конституцию, законы, лишают голоса оппонентов, ставят под контроль средства массовой информации и уже не уходят.

И поэтому даже такие республиканцы как Джон Болтон или Ричард Хаас — республиканцы до корней волос, создали специальный проект — Линкольн-прожект, который призван объединить усилия республиканцев, протестующих против Трампа как президента и лидера партии.











Выбор от безнадеги

77-летний Джо Байден, кандидат от демократов — выбор от безнадеги. Демократическая партия США после проигрыша Клинтон в 2016 году раздроблена на фракции, в ней часто главенствуют левые радикалы, больные не столько социализмом, сколько часто антисемитизмом и ненавистью к богатым, что не мешает им брать деньги от миллиардера и еврея Блумберга, без денег которого демократы не получили бы большинства в Палате представителей на промежуточных выборах 2018 года. Да и сейчас Блумберг вложил в кампанию демократов 150 миллионов долларов.

Я слушала Берни Сандерса, говорила с людьми его компании — он никакой не социалист, как сам себя называет, а левый популист. Но именно Сандерсом, который тоже уже давно старый дедушка, Трамп пугает людей в пригородах.

Байден классический мидл-граунд — посередине, принимал законы в Конгрессе и с теми, и с другими, незлобивого нрава, точно не радикал и не популист, не вызывает опасения ни у правых, ни у левых. Выходец из рабочей среды, с тяжелой личной историей

Я наблюдала Джо Байдена на первичных выборах в Айове в феврале этого года. Честно сказать, мне он показался уставшим человеком, не способным провести успешную и тяжелую кампанию. Но оказалось, что у Джо Байдена есть одно существенное преимущество: он 47 лет в политике, дружил и с республиканцами — такими как сенатор Маккейн, и был вице-президентом у демократа Обамы. Он классический мидл-граунд — посередине, принимал законы в Конгрессе и с теми, и с другими, незлобивого нрава, точно не радикал и не популист, не вызывает опасения ни у правых, ни у левых. Выходец из рабочей среды, с тяжелой личной историей — в начале его федеральной карьеры в автокатастрофе погибла жена и ребенок, и он долго воспитывал двух других детей один.

Его сын служил в Ираке и был губернатором, умер от рака мозга, а другой — тот самый Хантер Байден, которого и украинская Burisma и китайская нефтяная, ныне несуществующая кампания явно нанимали за большие деньги в расчете на имя отца. Две недели назад в консервативной New York Post появился слив о том, что в лэптопе Хантера Байдена найдены электронные письма, которые якобы свидетельствуют о том, что Байден-старший — коррупционер. И находка, и письма — дорогого стоят. Дескать лэптоп Хантера Байдена, живущего на Западном побережье, Лос=Анжелосе, был обнаружен в компьютерной мастерской в штате Делавэр,это межд Нью-Йорком и Вашингтоном, на Восточном побережье , где живет старший Байден. Якобы Хантер, алкоголик и наркоман — что правда — его там забыл. Ага, забыл, лэптоп, а за две недели до выборов он вдруг обнаружился. Еще лучше "доказательства" — электронные письма: в одном письме сказано, что Хантеру китайцы из той самой ныне не существующей компании выплатят 20 млн долларов, из которых 10 млн — to the big guy, большому дяде. Вот и все доказательства.

Журналисты WSJ, газеты, входящей в тот же холдинг, что и New York Post, долго разбиралась с материалами и источниками и пришла к выводу, что история абсолютно пустая, ни на чем не основанная. Тем не менее конфликт интересов безусловен. Но как Трамп и его люди ни копали, никакого больше компромата на Байдена не нашли. Известный факт: когда у старшего сына Байдена обнаружили рак мозга и ему было предложено экспериментальное лечение, которое медицинская страховка не покрывала, Байден-старший собирался продать свой дом, а потом занял деньги у товарища — президента и лауреата Нобелевской премии Барака Обамы.

Наверное, главное преимущество Байдена, помимо его умения договариваться, это то, что он президент одного срока. И это тоже все понимают. Камалла Харрис, бывший генеральный прокурор Калифорнии — пятой экономики мира, если бы она была суверенной страной — и населением почти 40 миллионов человек, была выбрана в том числе и потому, что умеет быстро принимать тяжелые и жесткие решения, что может стать необходимым, если Байден умрет на посту президента, и она займет его кресло в Овальном кабинете до следующих выборов.

Меня часто спрашивают, почему у демократов не нашлось кого помоложе. Короткий ответ: казус Клинтонов. Влиятельная супружеская пара Демократической партии отсекала любых конкурентов с тем, чтобы Хиллари могла пойти в президентскую гонку. Она собиралась победить в 2008-м году, но ей помешал Обама, выдвиженец клана Кеннеди. Ее время пришло в 2016-м, но тут на ее пути стал Трамп.

Прогнозы говорят: эти выборы могут стать рекордными по явке в истории США: 150 миллионов человек, судя по всему, примут участие в избрании президента.

Результат может стать известен в среду вечером — если Байден выиграет демократические штаты плюс Пенсильванию, Мичиган, Северную Каролину, например, и наберет искомые 270 голосов выборщиков.

Однако десятки миллионов избирателей голосовали по почте, а в восьми штатах, включая такой важный, как Пенсильвания, пришедшие бюллетени начнут вскрывать только 3 ноября. Кроме того в Пенсильвании, как и в 18 других штатах, бюллетени мотгут приходить и после дня выборов, главное, чтобы штамп почты стоял от 3 ноября. И значит, результаты станут известны через дни, если не недели.

Если результаты кандидатов будут близки, неизбежны суды. Говорят, что в Лондонском Сити закладываются на то, что история затянется на декабрь.

Ну и под конец: тяготеющий к республиканцам Fox News провел опрос. Там, в частности, был вопрос: «Кто у вас скорее вызывает доверие?» — Байден — ответили 52% опрошенных, Трампу доверяют лишь 37% — столько же, как и четыре года назад.

Фото: myseldon.com, independent.co.uk, ca-times.brightspotcdn, media.voltron.voanews, sputniknews.lt