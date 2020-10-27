Лукашенко: против нас развернули террористическую войну

Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами, заявил Александр Лукашенко. Говоря о протестах в стране, он отметил, что демонстранты радикализировались: «Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли».

«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — цитирует Лукашенко госагентство БЕЛТА.

Комментируя поставленный ему оппозицией ультиматум под угрозой национальной забастовки, Лукашенко заявил, что «никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться».

«Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», — резюмировал Лукашенко.

26 октября в Белоруссии был дан старт общенациональной забастовке, которую Светлана Тихановская объявила, так как Лукашенко не исполнил условия ультиматума и не покинул свой пост. По данным МВД, в ходе протестных акций в понедельник милиция задержала 581 человека, из них в Минске — 486.

Это был важный день — и я верю, что это было только начало, заявила Тихановская, подводя итоги первого дня забастовки: «Эта сила солидарности испугала режим. Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. На вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счет. Но сегодня у нас все получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. Цехи заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, не задержать и не убить».