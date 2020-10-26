Беларусь: ультиматум, день первый

Лидер белорусской оппозиции положительно оценила первый день общенациональной забастовки, которую она инициировала.

«Сегодня забастовка началась очень активно <…> там и медики, и Парк высоких технологий, и студенты, и даже школьники, учащиеся гимназий. Также присоединились частные бизнесы, малые, средние предприятия. Это невероятный уровень солидарности <…> Сегодняшний день только начало общенациональной забастовки, которая продолжится», — сказала Тихановская в эфире YouTube-канала «Страна для жизни».

Она отметила, что бастующих поддерживают за границей: «Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи бастующим, и, по моим данным, они уже собрали более $7 млн».

Сегодня с утра работники некоторых предприятий начали забастовки и митинги. Студенты в Минске вышли на шествие. Правозащитный центр «Весна» сообщает о более 170 задержанных по всей стране. Власти Белоруссии заявляют, что все предприятия работают в штатном режиме.

Так колонна протестующих подходила к площади Якуба Коласа под крики «Чего вы тут сидите? Идите бастовать!» pic.twitter.com/WK1vidI2TH — TUT.BY (@tutby) October 26, 2020

В Кремле говорят, что Россия не может оставлять без внимания забастовки на белорусских предприятиях, так как из-за взаимосвязанности экономик двух стран для Москвы важен вопрос их ритмичного и надежного функционирования.



Общенациональную забастовку Светлана Тихановская объявила, так как президент Александр Лукашенко не исполнил условия ультиматума и не покинул свой пост. Накануне акция протестав Минске закончилась жесткими задержаниями. Милиция применяла резиновые пули и светошумовые гранаты.