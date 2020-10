Нобелевскую премию мира присудили гуманитарной организации

Всемирная продовольственная программа ООН, которая удостоилась в этом году нобелевской премии мира, является ведущей гуманитарной организацией, борющейся с голодом во всем мире.«Ежедневно 5000 грузовиков, 20 океанских грузовых судов и 92 самолета находятся в пути, доставляя продовольствие и другую помощь ВПП ООН тем, кто больше всего в ней нуждается. Ежегодно мы распределяем приблизительно 12,6 млрд продовольственных рационов. Эти показатели лежат в основе беспрецедентной репутации ВПП ООН как организации быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, которая быстро и эффективно выполняет масштабную работу в самых сложных условиях», — говорится на сайте организации.В чрезвычайных ситуациях представители программы часто первыми прибывают на место и предоставляют продовольственную помощь жертвам войны, гражданских конфликтов, засухи, наводнений, землетрясений, ураганов, неурожаев и стихийных бедствий.Нобелевский комитет решил присудить премию мира за 2020 год Мировой Всемирной продовольственной программе за ее усилия по борьбе с голодом, за ее вклад в улучшение условий мира в районах, затронутых конфликтом, и за то, что она действовала в качестве движущей силы в борьбе с голодом, за ее усилия по предотвращению использования голода в качестве оружия войны и конфликтов, пояснили организаторы премии.

В сообщении отмечается, что в 2019 году ВПП оказала помощь почти 100 млн человек в 88 странах, которые стали жертвами острого отсутствия продовольствия и голода. Еще в 2015 году искоренение голода было признано одной из целей ООН в области устойчивого развития, а ВПП является основным инструментом ООН для достижения этой цели.

The coronavirus pandemic has contributed to a strong upsurge in the number of victims of hunger in the world. In the face of the pandemic, 2020 #NobelPrize laureate the World Food Programme @WFP has demonstrated an impressive ability to intensify its efforts.#NobelPeacePrize pic.twitter.com/DnMLqFO9P4