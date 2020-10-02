Трамп заразился коронавирусом

У президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирус. «Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе», — написал Трамп в Twitter.Ранее COVID-19 выявили у его советницы Хоуп Хикс, которая сопровождала президента на первые дебаты с его оппонентом Джо Байденом в Кливленд, а на следующий день вместе с Трампом отправилась в Миннесоту..

Врач Белого дома Шон Конли сообщил, что президент продолжит выполнять свои обязанности, передает AP.

«Диагноз, поставленный всего за несколько недель до выборов 3 ноября, стал серьезным ударом для президента, который отчаянно пытался убедить американскую общественность в том, что самая страшная пандемия уже позади, несмотря на растущее число погибших по всей стране», — отмечает агентство.

Ранее COVID-19 поражал президента Бразилии Жаира Болсонару и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.