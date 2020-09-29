Прокуратура хочет жестче

Прокуратура не согласилась с приговором участникам «Нового величия», которых ранее признали виновными в экстремизме, и обжаловала сроки их наказания. В Люблинский суд Москвы поступило представление надзорного ведомства, в котором говорится, что наказание молодым людям чрезмерное мягкое, передает ТАСС.

6 августа суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия». Руслан Костыленков получил семь лет колонии. Петра Карамзина приговорили к шести с половиной годам заключения, Вячеслава Крюкова к шести годам. Еще четверо получили условные сроки: Дмитрий Полетаев и Мария Дубовик — по шесть лет, Максим Рощин — шесть с половиной лет, Анна Павликова — четыре года.

Адвокат Костыленкова Светлана Сидоркина назвала приговор «позором для страны»: «Шкала по срокам наказания очень большая. Вероятно, это объясняется нежеланием назначать всем условные сроки, но желанием суда соблюсти баланс. Ведь если бы условные сроки были назначены всем, это в реалиях нашей жизни равнялось бы оправдательному приговору».

Участников «Нового величия» задержали весной 2018 года, некоторые из них тогда были несовершеннолетними. Следствие сочло, что они создали организацию для подготовки конституционного переворота, и в том числе для этого выезжали в Подмосковье с охотничьими карабинами и даже коктейлями Молотова. Сами задержанные рассказывали, что идея создать организацию принадлежала некоему Руслану Д. Он же разработал устав «Нового величия» и организовал выезд с карабинами. Обвиняемые и их защита уверены, что это — провокатор или осведомитель центра «Э». В деле он назван Александром Константиновым и проходил как засекреченный свидетель. На допросах он заявил, что участвовал в организации, чтобы сдать активистов полиции. Прокуратура не нашла следов провокации.