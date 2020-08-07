«Позор для страны»

6 августа 2020 года Люблинский суд Москвы вынес сроки семерым фигурантам дела «Нового величия». Следствие шло несколько лет, никто из осужденных не признал вины.

Руслан Костыленков получил семь лет колонии, сейчас ему 26. Пока шло следствие, у него умерли отец и дед, при задержании его пытали. 33-летнего Петра Карамзина приговорили к шести с половиной годам заключения, 21-летнего Вячеслава Крюкова к шести годам. Еще четверо получили условные сроки: Дмитрий Полетаев и Мария Дубовик – по шесть лет, Максим Рощин – шесть с половиной лет, Анна Павликова – четыре года. Защита заявила, что будет оспаривать решение суда.

Адвокат Костыленкова Светлана Сидоркина назвала приговор «позором для страны». «Шкала по срокам наказания очень большая. Вероятно, это объясняется нежеланием назначать всем условные сроки, но желанием суда соблюсти баланс. Ведь если бы условные сроки были назначены всем, это в реалиях нашей жизни равнялось бы оправдательному приговору», - сказала она «Коммерсанту».

Защитник Максима Рощина Ильнур Шарапов сказал, что суд «фактически переписал обвинительное заключение и речь прокурора из стадии прений», и не опроверг высказанные тогда доводы адвокатов.

Адвокат Марии Дубовик Максим Пашков заявил, что главный показатель неправомерности приговора — это отсутствие мотива преступления. «Обвинение мотив не указало, прокуратура это профукала, суд этот вопрос обошел боком. А нет мотива в данной ситуации — нет состава. Чисто формальный момент. Но это, что называется, на всю Красную армию пятно».

Участников «Нового величия» задержали весной 2018 года, некоторые из них тогда были несовершеннолетними. Следствие сочло, что они создали организацию для подготовки конституционного переворота, и в том числе для этого выезжали в Подмосковье с охотничьими карабинами и даже коктейлями Молотова. Сами задержанные рассказывали, что идея создать организацию принадлежала некоему Руслану Д. Он же разработал устав «Нового величия» и организовал выезд с карабинами. Обвиняемые и их защита уверены, что это – провокатор или осведомитель центра «Э». В деле он назван Александром Константиновым и проходил как засекреченный свидетель. На допросах он заявил, что участвовал в организации, чтобы сдать активистов полиции. Прокуратура не нашла следов провокации.

В августе 2018 года в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку Анны Павликовой и Марии Дубовик, которые на тот момент находились в СИЗО. В том же месяце девушек отпустили под домашний арест. Широкий общественный резонанс вызвали также слова Руслана Костыленкова о пытках во время задержания. На одном из заседаний суда Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены после отказа в переводе под домашний арест.

Фигуранты дела «Нового величия» Павел Ребровский и Рустам Рустамов признали вину и заключили досудебное соглашение. Первый получил два с половиной года заключения, второй – полтора года колонии общего режима. После приговора Ребровский сказал, что оговорил остальных фигурантов под давлением. Тем не менее, 6 августа суд заявил, что доверяет показаниям Павла Ребровского, от которых тот отказался.

Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, сбежал из-под домашнего ареста и уехал из России.

В крупных городах страны проходили крупные акции в поддержку участников дела. Член СПЧ Николай Сванидзе докладывал Владимиру Путину, что дело основано на провокации. Во время следствия «Мемориал» признал фигурантов политзаключенными.