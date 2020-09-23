Лукашенко тайно вступил в должность президента

«Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь», — говорится в сообщении БЕЛТА.

Государственное агентство отмечает, что на церемонию инаугурации были приглашены несколько сотен человек, среди которых высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

Ранее опрошенные порталом TUT.BY депутаты, послы и министры говорили, что они не получали приглашений на церемонию. Но еще с утра 23 сентября у Дворца независимости в Минске было скопление техники и военных, проспект Независимости перекрыли, по нему промчался президентский кортеж. Это вызвало слухи о тайной инаугурации Александра Лукашенко.

«Согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения Присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио. Вот только во время инаугурации по всем госканалам показывали дешёвые российские телесериалы», — отмечает NEXTA.

Лукашенко вступил в должность президента уже в шестой раз подряд. По официальным данным ЦИК, на выборах 9 августа он набрал более 80% голосов. Эти итоги не признали сторонники Светланы Тихановской. Отказались признать Лукашенко легитимным президентом и в ЕС.



«Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников», — прокомментировал инаугурацию член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

Сам Лукашенко заявил, что «дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений».

«День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул стране «был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств»: «Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась».