Istories: исполнителей и организаторов покушения на Навального знают в ФСБ

На протяжении более десяти лет за Навальным, его коллегами и друзьями установлена тотальная слежка. Проект «Важные истории», изучив документы из уголовных дел в отношении политика, поговорив с бывшими сотрудниками правоохранительных органов, утверждает, что разработкой главного оппозиционного политика России занимается несколько подразделений ФСБ, которые раньше уже были замечены в выполнении заданий администрации президента в отношении неугодных Кремлю людей.

«Специфика работы этих подразделений, ставших, по сути, органами политического сыска при Кремле, а также статус Алексея Навального указывают на то, что операция по его отравлению могла быть одобрена только первым лицом страны — Владимиром Путиным», — говорится в расследовании.

Впервые Навальный попал в разработку спецслужб примерно в 2008–2010 году. Тогда он набирал популярность как блогер, рассказывающий о коррупции в российских госкомпаниях. Им заинтересовались в шестом отделе управления «К» ФСБ и с помощью Росфинмониторинга начали искать источники финансирования Навального. Именно шестой отдел сопровождал почти все уголовные дела против Алексея Навального и его коллег из ФБК. Управление «К» занималось и делом Александра Шестуна, который был руководителем Серпуховского района Московской области, а теперь сидит в СИЗО.

Позже к разработке Навального подключилось управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом (УБТПЭ). Оно входит в Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (СЗКСиБТ) ФСБ России.

«В составе УБТПЭ есть отделы, которые превратились в органы подавления инакомыслящих. Оперативные сотрудники не раз попадали в скандальные истории, связанные с физическим насилием», — пишут «ВИ». Например, в середине 2000-х годов офицеры УБТПЭ участвовали в избиениях и пытках активистов национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, признанной впоследствии экстремистской организацией и запрещенной на территории России.

«На разработку Алексея Навального и его коллег из ФБК было брошено столько сил и средств, сколько, пожалуй, не затрачивалось на поимку самых опасных террористов. При этом во всех делах, что возбуждались против главного оппозиционного политика страны и его коллег, были явные признаки фальсификаций доказательств и злоупотребления правом со стороны государства. Все это — как и выбранный способ расправы над Алексеем Навальным — не оставляет сомнений в том, кто стоит за попыткой его убийства, — заключают авторы расследования. — Имена исполнителей и организаторов этого преступления должны быть хорошо известны тем офицерам ФСБ, кто каждый день следит за каждым шагом Навального, его детей, жены, друзей и коллег. Но они вряд ли когда-то заговорят».