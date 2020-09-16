Глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил о планах повысить ряд налогов.



«Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики, — цитирует Мишустина «Интерфакс». — Вот лишь некоторые из наших предложений. Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей. Именно для этого модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции».

Ранее сообщалось, что Минфин в поисках новых источников пополнения бюджета решил со следующего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза. Кроме того, ведомство предлагает увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%.

На этом фоне сегодня Госдума в третьем, окончательном, чтении приняли изменения в Бюджетный кодекс, по одному из которых правительство в этом году может выдавать иностранным государствам кредиты без внесения изменений в соответствующую программу. Кроме того, кредиты могут быть выданы сверх утвержденного на год лимита. Ранее президент России Владимир Путин обещал белорусскому коллеге Александру Лукашенко предоставить госкредит на $1,5 млрд.

Фото: Евгений Разумный / Ведомости