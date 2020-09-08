Главное в политике 8 сентября

ГЛАВНОЕ

• Пропавшие накануне белорусские оппозиционеры вышли на связь из Киева — Иван Кравцов и Антон Родненков в безопасности и чувствуют себя нормально.

• Тайной остается местонахождение Марии Колесниковой, которую вместе с соратниками, похитив, пытались выдворить из страны — она порвала свой паспорт, после чего была задержана белорусскими пограничниками, как утверждают минские власти, при попытке бежать из страны.

• Она может находиться в Мозырском погранотряде, сообщает штаб Виктора Бабарико.

• «Маша переиграла все хитрые планы и вышла победителем из этой ситуации, — пишет член КС, юрист Максим Знак. — Маша вернула их в правовое поле, и сейчас надо будет обосновывать задержание».

• «Что тут сказать, сильная женщина сможет постоять за себя. Более сильная женщина вдохновляет и стоит за всех остальных», — отмечает политолог Константин Калачев.

• «Нам необходимо международное давление на этот режим, на этого одного человека, который цепляется за власть, — заявила в ПАСЕ другой лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. — Нам нужны санкции против лиц, которые издают и выполняют преступные приказы, нарушающие международные нормы и права человека».

• Александр Лукашенко не намерен общаться с оппозицией. «Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа», — заявил он в интервью российским СМИ.

• В Кремле также исключили контакты с КС Белоруссии.

• «Это фактически зеленый свет для Лукашенко на мочилово. Москва закроет глаза», — считает политолог Татьяна Становая.

СУД

• К восьми годам колонии общего режима приговорил суд актера Михаила Ефремова за совершение пьяного ДТП, в котором погиб человек.

• ЕСПЧ присудил по €5 тыс. в качестве компенсации морального вреда задержанным в марте 2014 года в Москве на акциях против ввода войск на территорию Украины.

РЕПРЕССИИ

• Трое волонтеров штаба Навального в Новосибирске попали в больницу после нападения на офис организации — неизвестный бросил бутылку с химикатом во время проведения лекции для наблюдателей.

• Нападение на офис с химическим веществом — прямое следствие отсутствия расследования по отравлению Алексея Навального, уверен директор ФБК Иван Жданов.

• Сторонники Навального подготовили списки кандидатов для «Умного голосования» на предстоящих в конце недели выборах — проект поддерживает 1171 кандидата.