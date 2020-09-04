НАТО и евродепутаты требуют международного расследования отравления Навального

НАТО требует от России разрешить международное расследование обстоятельств отравления Алексея Навального. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Euronews. Столтенберг также настаивает на том, чтобы Москва передала Организации по запрещению химического оружия все данные о программе разработки боевого отравляющего вещества «Новичок». Ранее эксперты Бундесвера пришли к выводу, что именно таким ядом, был отравлен Навальный.

«Мы видим, что на лидеров оппозиции, критиков российского режима совершают покушения, а их жизни угрожает опасность. Некоторые даже были убиты. Это не просто нападение на одного человека, это покушение на основные демократические права. Это является серьезным нарушением международного права, требующим реакции международного сообщества», — сказал Столтенберг.



В НАТО сейчас рассматривают варианты международных мер против Москвы, но пока нельзя сказать, какими они будут.

К проведению международного расследования призвали и более 100 евродепутатов. Свое письмо они направили верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю, а также правительству Германии, председательствующему в Совете ЕС, передает DW.

«Мы очень скептичны в отношении того, что российские власти в состоянии расследовать настоящие обстоятельства этого преступления и хотят это сделать», — говорится в послании.

Евродепутаты напомнили о длинном списке критиков президента Владимира Путина и независимых журналистов, на которых совершили нападения или которых убили: «Российские власти не привлекли к ответственности реальных виновников этих преступлений. Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Скрипаль, Борис Немцов, Петр Верзилов, Владимир Кара-Мурза — это только самые известные случаи из этого жуткого списка».

Обращение подписали около 120 евродепутатов из всех фракций.

3 сентября Европейский союз «самым решительным образом» осудил покушение на Алексея Навального, который был отравлен военным химическим нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». «Это новое покушение на гражданина России произошло на территории Российской Федерации. Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследовать это преступление в полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении ЕС.

Глава МВД России Владимир Колокольцев сказал, что в ситуации с отравлением Навального нет криминала: «Откуда ему там быть? Мы не видим пока никаких оснований».

