«Математически и логически невозможный результат»

Аналитики движения «Голос» называют официальный результат Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии математически невозможным. Там уверены, что фальсификации были «на сотнях и тысячах» избирательных участков.

Специалисты «Голоса» вели альтернативный подсчет. Сейчас готовы предварительные результаты: уже по данным примерно с 1/6 части избиркомов, по мнению аналитиков, видно, что подделана примерно треть протоколов, как минимум 298 из 989. В дальнейшем доля фальсификаций может вырасти.

КАК СЧИТАЛИ

«Голос» сопоставляет официальные протоколы и информацию от избирателей, которые в большом количестве присылали фото своих бюллетеней. Перед выборами на платформе зарегистрировались почти 1,25 млн человек, специалисты получили от них свыше 500 тыс. фотографий. Участников идентифицировали по номеру телефона через мессенджеры, сами номера зашифровывались.

По фото определяется, где именно голосовал человек, затем специалисты сопоставляют все данные с того или иного участка и сравнивают с официальными. Если по фотографиям голосов за определенного кандидата больше, чем указано в протоколе – он сфальсиицирован.

ЧТО ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ

По данным движения, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала на 989 участках (1/6 от общего числа) 393 193 голоса. При этом по официальным данным, на всех участках для голосования она получила 588 622 голоса. Если верить информации ЦИК, то получится, что на проверенной «Голосом» шестой части избирательных пунктов Тихановская набрала 66,8% отданных за нее голосов.

«На основе этого можно утверждать, что официальные данные итоговых участковых протоколов расходятся с результатами президентских выборов, которые озвучил ЦИК», — пишет «Голос». В организации отмечают, что фальсификации обнаружены в каждом третьем протоколе.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Официальные итоги выборов ЦИК Белоруссии объявил 14 августа. По ним, Александр Лукашенко выиграл выборы в шестой раз подряд, набрав 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, по информации ЦИК, получила 10,1% голосов избирателей. Третьим по популярности оказался вариант «против всех».