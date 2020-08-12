Илья Яшин: Пропаганда запуталась

Пока Лукашенко воюет со своим народом, Кремль пребывает в полной растерянности. Четкой линии нет. Заявления противоречивые. Пропаганда запуталась.

Да, Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой, но скрыть раздражение не сумел. Пять лет назад в аналогичном послании Путин писал о «несомненном доверии белорусского народа, которым вы, Александр Григорьевич, пользуетесь». Сейчас ограничился сухими формулировками.

Одновременно кремлевские телеграмм-каналы возмущались, что Лукашенко заставил избирком обеспечить ему результат выше, чем был у Путина на последних выборах. Таким образом, подчеркивалось, что именно российского президента он видит своим основным конкурентом.

Пропагандист Арам Габрелянов со ссылкой на источник в МВД Беларуси заявил, что «есть чёткая и прямая команда от Лукашенко силовикам — жёстко прессовать именно российских журналистов». Милиция в Минске и правда задерживает представителей российских СМИ, не особо разбираясь в их редакционной политике. За решёткой оказались сотрудники «Раша Тудей» и РИА «Новости», корреспонденты «Медузы» и «Дождя».

В эфире Владимира Соловьева вспоминают, что в белорусской тюрьме до сих пор «томятся» наемники ЧВК «Вагнер». Эксперты в истеричной форме призывают Кремль к введению санкций против режима Лукашенко. Представитель МИД обвиняет официальный Минск в «грубых действия» и провокациях по отношению к российским гражданам.

Или вот Жириновский. Часто говорят, что его функция — озвучивать то, что Путин реально думает, но не может позволить себе произнести вслух. Жириновский говорит: «Дикость и позор сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчёта голосов арестовывать протестующих. Белоруссия восстала против Лукашенко. Сегодня он потерял страну».

Ну а мелкая обслуга Путина совсем запуталась в методичках.

С одной стороны, митинги и баррикады — это плохо. Всегда же так было, верно? Мы против революций. Ну а с другой стороны, Лукашенко-то вроде стал антироссийским политиком и больше нам не друг. Или всё еще друг? Объясните, наконец, несчастным троллям; они не понимают, с кем вести информационную войну.

В итоге ведут войну против всех, и Юлия Витязева, например, резюмирует: «оппозиция плохая, потому что хочет польского протектората», «силовики всё делают правильно», но при этом «Лукашенко м...к».

Очень любопытно наблюдать этот плюрализм в одной кремлевской голове. Но при этом важно понимать: эти противоречивые заявление демонстрируют отсутствие хоть какого-то внятного плана. Путин мнит себя великим стратегом и считает Беларусь своей сферой влияния. Но внезапно он оказался в ситуации, когда вообще непонятно, что делать.

Какие у Путина инструменты, чтобы принудить Лукашенко к лояльности?

Есть экономический рычаг: дешевые кредиты и газовые подачки, которые все эти годы держали на плаву экономику Беларуси. Но вдруг выяснилось, что кредиты готов давать Китай, причем действует он в Минске вообще без учета интересов Путина. И на этом фоне газовый шантаж перестает быть эффективным.

Есть силовой рычаг. Наверняка среди белорусских генералов, имеющих прямой доступ к Лукашенко, хватает завербованных агентов ФСБ. И в какой-то момент они могут получить из Москвы приказ «закрыть вопрос с колхозником». Но решится ли Путин на такое? Хватит ли смелости генералам? А главное — где гарантия, что пришедшая на смену Лукашенко прокремлевская хунта сумеет удержать страну в сфере влияния Путина?

В общем, тупик.

Нам постоянно говорят, что «Путин всех переиграл». Но Беларусь показала, что переигрывает он сам себя и хороших вариантов для Кремля в этом раскладе просто не осталось.

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