Алексей Захаров об анализе данных по выборам президента Белоруссии

Я проанализировал данные с 559 избирательных участков в Беларуси. Выводы такие.

1. В последний день голосования люди голосовали в основном за Тихановскую. Каждый дополнительный избиратель, проголосовавший 9 августа, соответствовал в среднем 0.49 дополнительным голосам за Тихановскую и 0.38 дополнительным голосам за Лукашенко [1]. Однако доля реально проголосовавших за Тихановскую в тот день может быть еще выше, ибо

2. Бюллетени не только вбрасывали во время досрочного голосования, их еще и неправильно считали. На участках, на которых была выше досрочная явка, процент за Тихановскую от общего числа избирателей при прочих равных был НИЖЕ, чем на участках с меньшей досрочной явкой. Каждый досрочный голос добавлял -0.4 голоса Тихановской (то есть отнимал у нее голоса), добавляя при этом 1.29 голосов в копилку Лукашенко [2]! Даже если бы все голоса на досрочке были бы вбросами в пользу Лукашенко, то при правильном подсчете эти коэффициенты составили бы 0 и 1, соответственно. Наиболее вероятное объяснение происходящему - то, что вбросы во время досрочного голосования часто сопровождались мухлежом при подсчете, когда голоса за Тихановскую засчитывались как голоса за Лукашенко (смотрите, например [3]). Стоит отметить, что похожей картины не наблюдалось во время российского голосования по конституционным поправкам в тех регионах, где были массовые вбросы во время досрочного голосования при относительно честном подсчете. Тогда, при прочих равных, более высокая досрочная явка соответствовала (хотя и незначительно) большему числу голосов против поправок.

[1] Источник данных - t.me/zubr_chat. Результат взвешенной линейной регрессии, в которой зависимая переменная - доля голосов за кандидата от общего числа избирателей, независимые переменные - явка на досрочке и в основное время, а также контроли регионов. В обоих регрессиях значимость коэффициентов для голосов в основное время была на уровне 0.1%. Стоит отметить, что значительная часть участков (235 из 559) была в Минске

[2] Те же регрессии, что и выше. В обоих случаях коэффициенты значимы на уровне 0.1%

[3] Смотрите, например, https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/3274622159227061

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