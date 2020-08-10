В Минске пролилась кровь

Как голосовали и что насчитали

В понедельник утром официальный Минск устами главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной огласил свою версию предварительных результатов: у действующего главы государства Александра Лукашенко – 80,23% голосов, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, за Анну Канопацкую – 1,68%, Андрея Дмитриева – 1,04%, Сергея Черечня – 1,13%, против всех – 6,02%. По предварительным данным ЦИК, участие в выборах приняли 5 798 908 человек, или 84,23% избирателей, включенных в списки.

С победой Александра Лукашенко тут же поздравили главы «крупнейших демократий мира»: Си Цзиньпин и Владимир Путин.

Вот только все указывает на то, что расклад голосов прямо противоположный, то есть от 70 до 80% голосов (в зависимости от региона) получила Светлана Тихановская. Об этом говорят неформальные экзит-пулы (они были запрещены, но проводились подпольно), опросы избирателей, данные с экзит-пулов у посольств Белоруссии в разных странах мира, данные немногочисленных избирательных комиссий, которые отказались фальсифицировать выборы, наконец, сотни тысяч людей, которые вышли на улицы белорусских городов вечером в день выборов.

«Протестное голосование было очевидным. Именно поэтому впервые за последние два десятка лет задачей белорусских властей было не обеспечить участие людей в голосовании (раньше проблемой было, что люди на участки просто не шли), а ровно наоборот – не дать проголосовать пришедшим, – сказала NT белорусский политолог Светлана Гречулина. – Потому что они могли испортить благостную картинку, уже нарисованную властями в ходе досрочного голосования (оно шло с 4 августа). Отсюда и бесконечные очереди у избирательных участков как в самой Беларуси, так и возле белорусских посольств в разных городах».

Протестное голосование было очевидным. Именно поэтому впервые за последние два десятка лет задачей белорусских властей было не обеспечить участие людей в голосовании, а ровно наоборот – не дать проголосовать пришедшим

Светлана Тихановская уже назвала себя победителем президентских выборов в Белоруссии, а члены ее штаба потребовали от Александра Лукашенко «мирной передачи власти». Однако вряд ли президент с 26-летним стажем готов на такое. Когда белорусские избиратели, узнав «предварительные результаты», вышли на улицы, их там встретил ОМОН и войска, еще накануне введенные в Минск и другие крупные города.

Весь центр Минска, а также центральные площади многих белорусских городов в ночь с воскресенья на понедельник превратились в поле боя. Протесты не имели единого центра управления, да вообще не имели какой-либо координации – и это затрудняло работу силовиков, которым приходилось распылять силы. А при попытках задержать кого-то из митингующих товарищи чаще всего отбивали его, причем часто доставалось именно ОМОНу.

Если в провинции немногочисленная местная милиция не оказывала сопротивления толпам людей или даже демонстративно складывала щиты, то в разных местах в центре Минска всю ночь шли настоящие уличные бои. Но и здесь манифестанты раз за разом отбивали тех, кого ОМОН пытался задержать, оттесняли ряды силовиков, обращали спецназ в бегство, а в ответ получали резиновые пули и газовые гранаты. В одном месте людей пытались давить спецмашиной, в других – применяли водометы.

Общее количество раненых участников протестов колеблется в пределах 50-55 человек. Есть пациенты, поступившие в тяжелом состоянии, и пока неизвестна их перспектива. В основном речь идет о рваных огнестрельных и минно-взрывных травмах и переломах

Телеграм-каналы и Твиттер были заполнены фотографиями окровавленных людей , по городу кружили «скорые помощи», было неясно, куда свозят раненых. Появились сообщения сперва об одном погибшем, потом – о трех. Кстати, до сих пор нет ни официального подтверждения, ни официального опровержения этих данных.

На данный момент известно, что, по крайней мере, часть пострадавших переведена в военный госпиталь. Что логично: именно военные медики занимаются минной-взрывными и огнестрельными ранениями. Общее количество раненых участников протестов колеблется в пределах 50-55 человек. Есть пациенты, поступившие в тяжелом состоянии, и пока неизвестна их перспектива. В основном речь идет о рваных огнестрельных и минно-взрывных травмах и переломах.

Уже утром Следственный комитет Республики Беларусь сообщил, что пострадали десятки правоохранителей, а участникам массовых беспорядков грозят длительные тюремные сроки. Правда, даже если судить по ночным видеозаписям, в одном только Минске в общей сложности на улицы вышли несколько сотен тысяч человек. Как их всех привлечь к ответственности – непонятно.

Сопротивление без интернета

Еще утром дня голосования Лукашенко сообщил, что все спецслужбы страны переведены в особый режим: «Что бы здесь ни планировали отдельные люди и прочее, из-под контроля ситуация не выйдет. Вот полчаса тому назад передали донесение пограничного комитета: мы отказали во въезде 170 людям. Или фальшивые визы, или вообще не могли объяснить, чего они едут». Также накануне и утром 9 августа были задержаны сотрудники объединенного штаба альтернативных кандидатов. Судьба некоторых из них неизвестна до сих пор. Самой Светлане Тихановской пришлось скрываться.

Также в день голосования в Белоруссии вырубили интернет (работали некоторые мессенджеры по альтернативным каналам связи), соцсети, были жестоко задержаны многие журналисты.

«Конечно, никто и не ожидал, что Александр Григорьевич так просто признает поражение, слезет с трона и уйдет. Но мы надеялись, что смена власти все-таки произойдет: пусть через второй тур голосования, через какие-то комитеты гражданского согласия, через участие международных переговорщиков, – сказал NT один из участников минских протестов. – Но кто-то из высокого начальства (а скорее, сам Лукашенко) решил: только абсолютная победа, только хардкор! И белорусов вновь решили дубинками и водометами загнать в колхоз».

Сейчас, к вечеру понедельника, напряженность в белорусской столице сохраняется. Участники воскресных протестов вновь намерены выйти на улицы. Даже несмотря на то, что на сегодняшней пресс-конференции Александр Лукашенко лично пообещал жестокое наказание всем «бунтарям».

Однако у оппозиции нет обнародованной программы дальнейших действий, так что люди, которые выходят на улицы – делают это только чтобы выразить свое собственное возмущение. Альтернативных центров власти, вокруг которых они могли бы объединиться, в Белоруссии нет даже в зародыше. И тем не менее есть вероятность, что неприятие того, что произошло в стране на фоне откровенного проигрыша Лукашенко, все же приведет к чему-то большему, чем очередное подтверждение статуса мирового изгоя.