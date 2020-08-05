«Единая Россия» богаче всех партий вместе взятых

Центризбирком с некоторым опозданием опубликовал финотчеты политических партий за прошлый год – обычно их раскрывают в июне, но в это раз сроки сдвинула пандемия коронавируса. Всего в выборах может участвовать 41 российская партия, отчеты подали 40.

Кому жить хорошо?

Самой богатой российской партией остается «Единая Россия». За 2019 год она получила 7,04 млрд рублей, что более чем вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые (3 млрд). Свыше половины поступивших ЕР средств составляет госфинансирование – 4,3 млрд. 2,4 млрд – пожертвования, в основном от юридических лиц. «Открытые медиа», проанализировавшие каждый отчет, отмечают, что 28 купных жертвователей «Единой России» перевели ей одну и ту же сумму – по 43,3 млн рублей.

Траты партии в 2019 году составили 6,95 млрд, больше всего – на содержание региональных отделений и руководства. На выборы ЕР стала тратить меньше. Издание отмечает, что это может быть связано с тем, что многие кандидаты на выборах различных уровней предпочли значиться как самовыдвиженцы. Например, ЕР не потратила ничего на выборы в Мосгордуму. Самой дорогой для партии стала избирательная кампания по выборам в Думу Хабаровского края – «Единая Россия» потратила 96,6 млн рублей и получила в итоге только два мандата.

Системная оппозиция

В 2019 году на счета КПРФ поступило 1,4 млрд рублей. 76% этой суммы – финансирование из бюджета (его получают партии, набравшие более 3% поддержки). У ЛДПР госфинансирование составляет 95% поступлений (1,05 млрд из 1,1 млрд), у «Справедливой России» - 87% (497,8 млн из 567 млн).

Большую часть собранных средств партии тратили на свое содержание (КПРФ, «Справедливая Россия» и пропаганду (ЛДПР), но не на выборы.

В долгах, как в шелках

Партия «Патриоты России» отчиталась долге почти в 234 млн рублей, больше всего средств она должна своему же основателю Геннадию Семигину. «Коммунисты России» задекларировали около 400 млн рублей, из которых почти 350 взяты в долг. В итоге из собранных средств на погашение займов у партии ушло больше средств, чем на выборы.

Суммы поменьше

Доход «Яблока» в 2019 году составил 261 млн рублей, в основном это пожертвования юридических лиц. Средства примерно одинаково тратились на содержание отделений и выборы. На счета «Парнаса» пришло 4,05 млн, потрачено 3,9 млн, в основном на руководство. «Партия Роста» потратила 34,7 млн из 51.

Совсем небольшие суммы, к примеру, у Коммунистической партии социальной справедливости, чей бюджет составил 14 тыс. рублей. Ряд партий вообще не получил никаких средств.