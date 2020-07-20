Навальный объявил о ликвидации ФБК

Ликвидацию ФБК Навальный объясняет решением суда, по которому он, фонд, а также Любовь Соболь должны выплатить бизнесмену Евгению Пригожину по 29 млн руб. При этом политик обещает создать другое юрлицо и продолжить деятельность.

«Нам дорого наше название, но как я много раз говорил: ФБК это не офис и не бумажка из минюста. ФБК — это люди. Это те, кто приходит сюда, чтобы бороться с коррупцией, и вы, кто это поддерживает. Мы перейдем на другое юрлицо и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность — вас — нам надо унести с собой», — пишет Навальный.

Суд взыскал с Навального, Соболь и ФБК 88 млн руб. в октябре 2019 года. Иск подавал пищевой комбинат «Московский школьник», который связывают с Пригожиным. Комбинат питания обвинял ответчиков в публикации видеоролика с порочащими сведениями. Помимо суммарной компенсации в пользу «Московского школьника» с ответчиков суд также обязал Алексея Навального удалить видео про пищевой комбинат и опровергнуть порочащие сведения. «Московский школьник» подтвердил на суде, что после выхода ролика на канале «Навальный Live» один из клиентов расторг контракт с пищевым комбинатом. В ролике Наталья Шилова, которая назвала себя бывшим сотрудником комбината, рассказывала, что «Московский школьник» поставлял мясо третьего сорта, кислые ягоды и консервы с червями.

«Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина», — отмечает Навальный, призывая жертвователей фонда переоформить подписку.