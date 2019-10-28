Суд взыскал с Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

«Вау. Только что в арбитражном суде Москвы пригожинский «Московский школьник» взыскал с меня, Любови Соболь и ФБК 88 миллионов рублей. То есть детей в школах и детсадах травили они. Случаи дизентерии доказаны документально. Но платить должны мы. По совокупности прегрешений перед путинским режимом и с учетом особой опасности», — написал Алексей Навальный в Instagram.

Как пишут «Открытые медиа», комбинат питания обвинял ответчиков в публикации видеоролика с порочащими сведениями. Помимо суммарной компенсации в пользу «Московского школьника» с ответчиков суд также обязал Алексея Навального удалить видео про пищевой комбинат и опровергнуть порочащие сведения.

Компания «Московский школьник» подтвердила на суде, что после выхода ролика на канале «Навальный Live» один из клиентов расторг контракт с пищевым комбинатом. Изначально «Московский школьник» был намерен взыскать с Навального, Соболь и ФБК 1,5 млрд руб. за упущенную выгоду и испорченную репутацию.

В ролике Наталья Шилова, которая назвала себя бывшим сотрудником комбината, рассказывала, что «Московский школьник» поставлял мясо третьего сорта, кислые ягоды и консервы с червями.