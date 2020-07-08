Лучшие материалы Ивана Сафронова

Эти тексты Иван Сафронов написал, пока работал в «Ведомостях». Они находятся в открытом доступе, вы можете их свободно перепечатывать. Мы призываем другие медиа и наших читателей делиться текстами Ивана и рассказать о его журналистской работе.
— «Роскосмос» решил резко ужесточить режим работы Центра управления полетами
Туда перестанут пускать иностранцев и журналистов
Ознакомиться с материалом можно ТУТ
— В двух ракетах-носителях «Протон-М» найдены некондиционные болты
Но запуск одной из них к Марсу может состояться в срок
Ознакомиться с материалом можно ТУТ
— Корпорация «Энергия» лишилась контракта на изготовление спутника для Анголы
После неудачного запуска проект передали ИСС им. Решетнева
Ознакомиться с материалом можно ТУТ
— Замначальника Генштаба арестован из-за противодействия следствию
Несмотря на обвинение в мошенничестве, Халил Арсланов пока сохраняет свою должность
Ознакомиться с материалом можно ТУТ
— Подводники отстрелялись по неполной программе
Устаревшая ракета дала сбой на учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019»
Ознакомиться с материалом можно ТУТ
— Россия наращивает количество военных учений
В 2020 году их станет почти столько же, как сразу после присоединения Крыма
Ознакомиться с материалом можно ТУТ
— Почему «Булава» не летает на запад
Объяснения выбору трассы могут быть логистические или конспирологические, но не технологические
Ознакомиться с материалом можно ТУТ
— Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными
Даже не имеющие допуска к секретам могут стать жертвами спецслужб
Ознакомиться с материалом можно ТУТ
— Малополезный, но симпатичный
Робот Федор – одна из немногих интересных для обывателей новостей российской космической отрасли
Ознакомиться с материалом можно ТУТ
— Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Так президент отметил вклад гендиректора «Ростеха» в развитие оборонного комплекса
Ознакомиться с материалом можно ТУТ
Фото: voanews.com