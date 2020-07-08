Лучшие материалы Ивана Сафронова

Эти тексты Иван Сафронов написал, пока работал в «Ведомостях». Они находятся в открытом доступе, вы можете их свободно перепечатывать. Мы призываем другие медиа и наших читателей делиться текстами Ивана и рассказать о его журналистской работе.



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После неудачного запуска проект передали ИСС им. Решетнева

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Объяснения выбору трассы могут быть логистические или конспирологические, но не технологические

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Даже не имеющие допуска к секретам могут стать жертвами спецслужб

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Фото: voanews.com

