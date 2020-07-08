Close

Лучшие материалы Ивана Сафронова

08.07.2020 | The New Times

Эти тексты Иван Сафронов написал, пока работал в «Ведомостях». Они находятся в открытом доступе, вы можете их свободно перепечатывать. Мы призываем другие медиа и наших читателей делиться текстами Ивана и рассказать о его журналистской работе.

— «Роскосмос» решил резко ужесточить режим работы Центра управления полетами
Туда перестанут пускать иностранцев и журналистов

3285513

Ознакомиться с материалом можно ТУТ

— В двух ракетах-носителях «Протон-М» найдены некондиционные болты
Но запуск одной из них к Марсу может состояться в срок

3285519

Ознакомиться с материалом можно ТУТ

— Корпорация «Энергия» лишилась контракта на изготовление спутника для Анголы
После неудачного запуска проект передали ИСС им. Решетнева

3285521

Ознакомиться с материалом можно ТУТ

— Замначальника Генштаба арестован из-за противодействия следствию
Несмотря на обвинение в мошенничестве, Халил Арсланов пока сохраняет свою должность

3285523

Ознакомиться с материалом можно ТУТ

— Подводники отстрелялись по неполной программе
Устаревшая ракета дала сбой на учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019»

3285529

Ознакомиться с материалом можно ТУТ

— Россия наращивает количество военных учений
В 2020 году их станет почти столько же, как сразу после присоединения Крыма

3285525

Ознакомиться с материалом можно ТУТ

— Почему «Булава» не летает на запад
Объяснения выбору трассы могут быть логистические или конспирологические, но не технологические

3285527

Ознакомиться с материалом можно ТУТ

— Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными
Даже не имеющие допуска к секретам могут стать жертвами спецслужб

3285531

Ознакомиться с материалом можно ТУТ

— Малополезный, но симпатичный
Робот Федор – одна из немногих интересных для обывателей новостей российской космической отрасли

3285515

Ознакомиться с материалом можно ТУТ

— Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Так президент отметил вклад гендиректора «Ростеха» в развитие оборонного комплекса

3285517

Ознакомиться с материалом можно ТУТ


Фото: voanews.com

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.