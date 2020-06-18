Болтон: «Трамп интересовался, принадлежит ли Финляндия России»

Министерство юстиции США предъявило иск бывшему помощнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону, обвинив его в нарушении контракта, так как он раскрывает государственные секреты в своей книге — таким образом Белый дом пытается предотвратить публикацию мемуаров. Тем не менее уже New York Times, Washington Post и Wall Street Journal получили копии книги. О чем написал Болтон, передает BBC.

СМИ пишут, что по утверждению Болтона, президент США не знал, что Великобритания располагает ядерным оружием, и во время встречи с тогдашним премьер-министром страны Терезой Мэй спросил: «О, так вы ядерная держава?» Он также интересовался у тогдашнего главы администрации Белого дома Джона Келли, входит ли Финляндия в состав России. Этот вопрос он задал летом 2018 года, перед встречей с Владимиром Путиным в Хельсинки.

В одном из разговоров с министром обороны Джеймсом Мэттисом Трамп предложил, чтобы борьбой с боевиками «Исламского государства»* занималась исключительно Россия.

Во время еще одного эпизода, описывающего телефонный разговор между президентами США и России, Болтон вспомнил, как Путин сравнил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Во время одного из разговоров с лидером Китая Си Цзиньпином Трамп поддержал идею коллеги о строительстве исправительных лагерей для других этнических групп в регионе Синьцзян, населенном уйгурами и мусульманами. А во время переговоров, в ходе встречи G20 в июне 2019 года, Трамп прямо попросил Си помочь ему победить на президентских выборах в США. Во время еще одних переговоров с Си Цзиньпином Трамп объявил, что американцы просят его оставаться на посту президента более двух сроков.

Болтон описывает в своей книге Трампа как «странного» и «потрясающе несведущего» человека, утверждая, что этими качествами Трампа старались пользоваться лидеры других государств.

Болтон пишет, что в Белом доме процветают интриги, а отношения между советниками президента далеки от дружеских. По его мнению, едва ли не все решения Трампа за время президентства были продиктованы стремлением переизбраться на второй срок, а все действия президента его собственные подчиненные воспринимали с изрядной долей скепсиса.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.