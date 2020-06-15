Россия высылает двух чешских дипломатов

Персонами нон-грата в России объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть страну до конца 17 июня. Меру назвали «зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти».

5 июня в Праге сообщили о выдворении из страны двух российских дипломатов в связи со скандалом о якобы готовящемся покушении на чешских политиков. Сообщение о подготовке покушения на чешских политиков было дезинформацией, вину за распространение которой несут сотрудники российского посольства в Праге, заявил тогда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Именно они дезинформировали чешские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что в Чехии из-за угрозы покушения были взяты под охрану мэр Праги Зденек Гржиб и глава района чешской столицы Прага-6 Ондржей Коларж. СМИ писали, что в перевозке яда для покушения подозревали представителя российских спецслужб. Позже журналисты подозреваемым в перевозке рицина назвали главу представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова.

«Информация и доказательства, представленные Службой информации безопасности, ясно показывают, что вся ситуация возникла в результате внутренней борьбы между сотрудниками посольства Российской Федерации в Праге, когда один из них направил целевую информацию о запланированном нападении на чешских политиков», — цитировало Бабиша Чешское радио.

«Объявление решения на уровне премьер-министра страны А. Бабиша и министра иностранных дел Т. Петршичека лишь подтверждает, что линия на обострение отношений с Россией возведена теперь в ранг государственной политики. Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией», — заявили сегодня в МИД России.

Отношения между Россией и Чехией обострились после демонтажа в Праге памятника маршалу Ивану Коневу, а также переименования площади, где расположено посольство России, в честь Бориса Немцова. СМИ писали, что именно политики, ответственные за эти решения, были потенциальными жертвами.